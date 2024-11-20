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Первая в Абхазии, а для меня - единственная: памяти поэтессы и мамы Нелли Тарба

Первая в Абхазии, а для меня - единственная: памяти поэтессы и мамы Нелли Тарба

Sputnik Абхазия

Первая абхазская поэтесса Нелли Тарба родилась 90 лет назад, 20 ноября 1934 года. 20.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-20T21:26+0300

2024-11-20T21:26+0300

2024-11-20T21:28+0300

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Алексей Ломия, Sputnik20 ноября 1934 года в прекрасном селе Дурипш родилась моя мать - Нелли Тарба, первая абхазская поэтесса, член Союза Писателей СССР, Народный поэт Абхазии, лауреат премии имени Гулиа. Родилась она в счастливой семье Золотинска Тарба и Веры Чичба. Никто тогда и предположить не мог, что впереди будут суровые годы политического террора, развязанного кровожадными упырями - Сталиным и Берия - что абхазский народ понесет невосполнимые потери, что по надуманным причинам будут расстреляны тысячи людей. Когда бериевские палачи выбирали жертв, акцент ставился на тех представителях немногочисленной нации, которые были грамотными. Видимо, именно по этой причине в расстрельные списки попал мой дедушка. То, что он был сельским юристом, стало для него приговором. В 1937 году его оклеветали, написали донос о том, что он якобы был троцкистом, и через некоторое время расстреляли у стены тбилисской тюрьмы. Лишь по счастливой случайности казни избежала моя бабушка.Жизнь как вызовМогу предположить, что детство в таких невыносимых условиях выработало в моей маме непреклонный характер, крепкий дух и особую прилежность. Благодаря этому она с отличием закончила школу и педагогический институт в Сухуме. Она уже с подросткового возраста стала писать стихи. В послевоенные годы в Советском Союзе очень трепетно относились к творчеству, всячески его приветствуя. Государство опекало интеллигенцию, так как это хорошо вписывалось в идеологическую стратегию коммунистической партии. Можно по-разному относиться к этому периоду нашей истории, но совершенно очевидно, что для Абхазии 50-60 годы стали неким ренессансом в развитии после темных 30-х. Наши старшие имели возможность получить качественное образование, в том числе в самых лучших учебных заведениях страны. Именно тогда появилась целая плеяда абхазских поэтов, писателей и ученых, таких как Баграт Шинкуба, Иван Папаскир, Георгий Дзидзария, Платон Бебиа, Алексей Ласурия, Шалва Инал-ипа, Алексей Гогуа, Джума Ахуба и многие другие. С одним из них, с поэтом Кумфом Ломия, Нелли Тарба создала семью. В счастливом браке родилось четверо детей. Материнство было именно тем, что воспевала моя мама, этому она посвятила и себя, и свое творчество, и свою общественную деятельность. Поразительным образом ей удавалось совмещать в себе и хранительницу большого домашнего очага, и поэтессу, и писателя, и общественного деятеля. Нелли Тарба всегда была на острие национально-освободительного движения, всегда со своим народом, в это дело она вкладывала все свои способности. И в военное лихолетье она была одной из тех, кто находился в авангарде сопротивления, вдохновляя наших бойцов и словом, и опекой. Моя мама была очень принципиальной женщиной, не терпела двусмысленности. Когда война пришла на нашу землю, она не просила меня вступить в ряды защитников Родины, но я точно знал, что если предпочту отсидеться вдали от своего народа, она мне этого не простит. Да и не то воспитание было в нашей семье, поступить иначе было невозможно.Тарбочка!Всю свою сознательную жизнь Нелли Тарба посвятила своей любимой Родине, воспевая ее в своих произведениях. Ее творчество навсегда останется в истории абхазской культуры, будет ее неотъемлемой частью. Последним ее детищем был Детский фонд Абхазии, который был основан именно по ее инициативе. И до тех пор, пока неизлечимая болезнь не лишила ее способности трудиться, она всецело отдавала себя помощи малоимущим и многодетным семьям.Вот уже десять лет прошло с того года, когда она нас покинула, но память о ней навсегда останется в сердце абхазского народа.Тарбочка, именно так я любил ее называть! В твоей любимой Апсны и сейчас происходят очень волнительные события. Но будь уверена, что все будет хорошо!

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мнение, авторы, колумнисты, литература, абхазия