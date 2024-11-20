https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/rossiyskie-voyska-osvobodili-ilinku-v-dnr-1052928939.html

Российские войска освободили Ильинку в ДНР

Российские войска освободили Ильинку в ДНР

Sputnik Абхазия

Ранее в Министерстве обороны сообщали, что потери ВСУ в 2024 году уже превысили суммарные потери Киева за два предшествующих года спецоперации. 20.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-20T15:38+0300

2024-11-20T15:38+0300

2024-11-20T16:53+0300

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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Освобожден населенный пункт Ильинка в ДНР, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины, складам БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах.Средствами ПВО России сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 141 беспилотник самолетного типа. Всего с начала проведения СВО уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36400 БПЛА, 586 ЗРК, 19397 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18248 орудий полевой артиллерии и минометов, 28541 единица специальной военной автомобильной техники.Ведомство также отчиталось и о работе по отражению попытки вторжения в Курскую область.Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи, противник за сутки потерял более 400 военнослужащих, шесть БМП, четыре БТР. 11 украинских военных сдались в плен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/svo-rossiyskie-voyska-okruzhili-vsu-v-chasovom-yare-1052925307.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/rossiyskie-voyska-osvobodili-novoselidovku-v-dnr-1052925540.html

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