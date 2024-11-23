https://sputnik-abkhazia.ru/20241123/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-sochi-1052955163.html
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
Sputnik Абхазия
В Абхазии таких природных катаклизмов не ожидается. По данным синоптиков, в воскресенье будет дождь с грозой, в горах выпадет снег. 23.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-23T12:56+0300
2024-11-23T12:56+0300
2024-11-23T12:56+0300
новости
сочи
шторм
штормовое предупреждение
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/1b/1049236058_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f4bf66dfa909e0e8b97db62ca5ab166.jpg
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Штормовое предупреждение будет действовать в Сочи и Сириусе в воскресенье, 24 ноября, сообщает главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.Ожидаются сильные ливни, гроза, шквалистый ветер до 23 метров в секунду, 24 и 25 ноября в море на участке Магри – Веселое могут образоваться смерчи.Ведомство рекомендует жителям и гостям города следить за уведомлениями о возможных чрезвычайных ситуациях, при усилении ветра оставаться дома, укрыться от него в подземных переходах или подъездах, не стоять около стен домов, рекламных щитов, под деревьями, под линией электропередач.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/trapsh-o-pogode-v-abkhazii-do-kontsa-oseni-1052860471.html
сочи
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0b/1b/1049236058_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b1da26bf02cbeb0dc45e26a64a7756f6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, сочи, шторм, штормовое предупреждение, погода в абхазии
новости, сочи, шторм, штормовое предупреждение, погода в абхазии
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
В Абхазии таких природных катаклизмов не ожидается. По данным синоптиков, в воскресенье будет дождь с грозой, в горах выпадет снег.
СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Штормовое предупреждение будет действовать в Сочи и Сириусе в воскресенье, 24 ноября, сообщает главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
Ожидаются сильные ливни, гроза, шквалистый ветер до 23 метров в секунду, 24 и 25 ноября в море на участке Магри – Веселое могут образоваться смерчи.
"На реках резкие подъемы воды, на отдельных участках с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. В средних и высоких горах очень сильный снег", - говорится в тексте.
Ведомство рекомендует жителям и гостям города следить за уведомлениями о возможных чрезвычайных ситуациях, при усилении ветра оставаться дома, укрыться от него в подземных переходах или подъездах, не стоять около стен домов, рекламных щитов, под деревьями, под линией электропередач.