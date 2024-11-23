https://sputnik-abkhazia.ru/20241123/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-sochi-1052955163.html

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

Sputnik Абхазия

В Абхазии таких природных катаклизмов не ожидается. По данным синоптиков, в воскресенье будет дождь с грозой, в горах выпадет снег. 23.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-23T12:56+0300

2024-11-23T12:56+0300

2024-11-23T12:56+0300

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СУХУМ, 23 ноя - Sputnik. Штормовое предупреждение будет действовать в Сочи и Сириусе в воскресенье, 24 ноября, сообщает главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.Ожидаются сильные ливни, гроза, шквалистый ветер до 23 метров в секунду, 24 и 25 ноября в море на участке Магри – Веселое могут образоваться смерчи.Ведомство рекомендует жителям и гостям города следить за уведомлениями о возможных чрезвычайных ситуациях, при усилении ветра оставаться дома, укрыться от него в подземных переходах или подъездах, не стоять около стен домов, рекламных щитов, под деревьями, под линией электропередач.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241115/trapsh-o-pogode-v-abkhazii-do-kontsa-oseni-1052860471.html

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