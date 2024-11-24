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https://sputnik-abkhazia.ru/20241124/abkhazskie-vrachi-vpervye-provedut-operatsiyu-po-ustanovke-kardiostimulyatora-1052958741.html
Абхазские врачи впервые проведут операцию по установке кардиостимулятора
Абхазские врачи впервые проведут операцию по установке кардиостимулятора
Sputnik Абхазия
По словам главы Министерства здравоохранения, врачи из Абхазии постоянно совершенствуют навыки и повышают квалификацию, в том числе благодаря поддержке... 24.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-24T11:04+0300
2024-11-24T11:04+0300
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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Абхазские врачи впервые проведут операцию по установке кардиостимулятора в ближайшее время. Об этом в студии радио Sputnik рассказал глава Минздрава республики Эдуард Бутба. По словам Бутба, сейчас такие медицинские операции в стране не проводятся. После стабилизации пациента, его направляют в российские клиники для оперативного вмешательства. Он подчеркнул, что абхазские медики регулярно осваивают передовые методики лечения и проводят уникальные для страны операции. Так, скоро в республику должны доставить аппараты для внешней фиксации таза для пациентов с серьезными травмами."Травмы таза очень опасны, а умение проводить на нем операции – это высшее мастерство", - в частности, сказал он. Эдуард Бутба отметил, что Минздрав республики продолжает работу по расширению сотрудничества с Россией, и остро стоящие вопросы в сфере здравоохранения решаются благодаря российским коллегам. К примеру, в эти дни ведется обсуждение доставки в Абхазию ангиографа – оборудования для рентгенологического исследования сосудов. Его стоимость составляет 90 миллионов рублей. Помимо самого оборудования, нужны будут подготовленные специалисты и операционный блок. Кроме того, медики Абхазии также имеют возможность ездить в Москву для обмена опытом, повышения квалификации и изучения новых методик.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/posrednik-butba-ob-unikalnykh-operatsiyakh-v-bolnitsakh-abkhazii--1052928069.html
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абхазия, здравоохранение, новости, минздрав абхазии
абхазия, здравоохранение, новости, минздрав абхазии

Абхазские врачи впервые проведут операцию по установке кардиостимулятора

11:04 24.11.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С. Н. Федорова
МНТК Микрохирургия глаза имени академика С. Н. Федорова - Sputnik Абхазия, 1920, 24.11.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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По словам главы Министерства здравоохранения, врачи из Абхазии постоянно совершенствуют навыки и повышают квалификацию, в том числе благодаря поддержке российских коллег.
СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Абхазские врачи впервые проведут операцию по установке кардиостимулятора в ближайшее время. Об этом в студии радио Sputnik рассказал глава Минздрава республики Эдуард Бутба.
По словам Бутба, сейчас такие медицинские операции в стране не проводятся. После стабилизации пациента, его направляют в российские клиники для оперативного вмешательства.
Он подчеркнул, что абхазские медики регулярно осваивают передовые методики лечения и проводят уникальные для страны операции. Так, скоро в республику должны доставить аппараты для внешней фиксации таза для пациентов с серьезными травмами.
"Травмы таза очень опасны, а умение проводить на нем операции – это высшее мастерство", - в частности, сказал он.
Эдуард Бутба отметил, что Минздрав республики продолжает работу по расширению сотрудничества с Россией, и остро стоящие вопросы в сфере здравоохранения решаются благодаря российским коллегам.
Посредник: Бутба об уникальных операциях в больницах Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 21.11.2024
Радио
Посредник: Бутба об уникальных операциях в больницах Абхазии
21 ноября, 10:19
К примеру, в эти дни ведется обсуждение доставки в Абхазию ангиографа – оборудования для рентгенологического исследования сосудов. Его стоимость составляет 90 миллионов рублей. Помимо самого оборудования, нужны будут подготовленные специалисты и операционный блок.
Кроме того, медики Абхазии также имеют возможность ездить в Москву для обмена опытом, повышения квалификации и изучения новых методик.
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