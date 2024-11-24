https://sputnik-abkhazia.ru/20241124/abkhazskie-vrachi-vpervye-provedut-operatsiyu-po-ustanovke-kardiostimulyatora-1052958741.html

Абхазские врачи впервые проведут операцию по установке кардиостимулятора

Абхазские врачи впервые проведут операцию по установке кардиостимулятора

Sputnik Абхазия

По словам главы Министерства здравоохранения, врачи из Абхазии постоянно совершенствуют навыки и повышают квалификацию, в том числе благодаря поддержке... 24.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-24T11:04+0300

2024-11-24T11:04+0300

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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Абхазские врачи впервые проведут операцию по установке кардиостимулятора в ближайшее время. Об этом в студии радио Sputnik рассказал глава Минздрава республики Эдуард Бутба. По словам Бутба, сейчас такие медицинские операции в стране не проводятся. После стабилизации пациента, его направляют в российские клиники для оперативного вмешательства. Он подчеркнул, что абхазские медики регулярно осваивают передовые методики лечения и проводят уникальные для страны операции. Так, скоро в республику должны доставить аппараты для внешней фиксации таза для пациентов с серьезными травмами."Травмы таза очень опасны, а умение проводить на нем операции – это высшее мастерство", - в частности, сказал он. Эдуард Бутба отметил, что Минздрав республики продолжает работу по расширению сотрудничества с Россией, и остро стоящие вопросы в сфере здравоохранения решаются благодаря российским коллегам. К примеру, в эти дни ведется обсуждение доставки в Абхазию ангиографа – оборудования для рентгенологического исследования сосудов. Его стоимость составляет 90 миллионов рублей. Помимо самого оборудования, нужны будут подготовленные специалисты и операционный блок. Кроме того, медики Абхазии также имеют возможность ездить в Москву для обмена опытом, повышения квалификации и изучения новых методик.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241121/posrednik-butba-ob-unikalnykh-operatsiyakh-v-bolnitsakh-abkhazii--1052928069.html

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