https://sputnik-abkhazia.ru/20241125/arteriya-abkhazskoy-ekonomiki-zachem-nuzhno-razvivat-transportnuyu-infrastrukturu-1052963732.html

Артерия абхазской экономики: зачем нужно развивать транспортную инфраструктуру

Артерия абхазской экономики: зачем нужно развивать транспортную инфраструктуру

Sputnik Абхазия

Абхазия планирует запустить Сухумский аэропорт уже к лету 2025 года. Сейчас уже там успешно прошли тестовые запуски. 25.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-25T09:00+0300

2024-11-25T09:00+0300

2024-11-25T09:00+0300

в абхазии

экономика

абхазия

логистика

аэропорт

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О том, какого эффекта ждать от запуска воздушной гавани и какие еще логистические возможности есть у Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры национальной экономики АГУ Хатуна Шатипа.SputnikЭкономика в кризисеНациональная экономика - сложная система, и одним из важных ее элементов выступает транспортная инфраструктура. Однако, по мнению кандидата экономических наук Хатуны Шатипа, экономика в Абхазии находится в "трансформационном кризисе" который начался из-за войны 1992-1993 годов.“Весь послевоенный период мы находимся в этих фазах кризиса. Если в этом ключе смотреть отдельно на транспортную инфраструктуру, то она важна для экономики, это ее артерия. Прошло 30 лет (с окончания войны, прим.), а мы только сейчас начинаем обсуждение ключевых объектов транспортной инфраструктуры", - отметила Шатипа.По ее словам, с 2009 по 2024 годы российская финпомощь составила почти 80 миллиардов рублей. Половина этой суммы - бюджетные инвестиции, средства, на которые восстанавливаются объекты инфраструктуры, разрушенные в ходе боевых действий. Но аэропорт и абхазская железная дорога не попали под финансирование, а своими силами, по словам Шатипа, Абхазии эти объекты восстанавливать тяжело. Эксперт уточнила, что железная дорога в республике работает благодаря экспортному кредиту, более половины которого еще не выплачено.С 2023 года компания развивается, грузообороты увеличиваются, и есть большая надежда на то, что сама "Абхазская железная дорога" будет зарабатывать больше, что повлияет на оплату кредитных обязательств, подчеркнула Шатипа.Аэропорт надеждыВ июне 2023 года между Абхазией и Россией было подписано соглашение о восстановлении сухумского аэропорта. Это российский инвестиционный проект.“Мы же понимаем, что в реальности инвестор сталкивается с множеством препятствии. Так как это важный объект, здесь подключились на уровне государства. Соглашение заключено на 49 лет. В нем есть четко прописанные обязательства, со стороны Абхазии их около 20. Там тоже есть бюджетные обязательства. В случае, если инвестор понесет материальные издержки или реализация проекта по каким-то причинам станет невозможной, это также станет нашим бюджетным обязательством”, - пояснила Хатуна Шатипа.По ее словам, пока аэропорт не заработал, невозможно говорить о конкретном эффекте для экономического роста. Однако уже понятно, что проект в случае реализации даст импульс развитию.Пока же можно говорить только о косвенных вещах, о том, что это может разгрузить абхазо-российскую границу, решить вопрос с занятостью 500 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240822/stantsii-gagra-i-kyalasur-budut-dorabatyvat-dlya-priema-turisticheskikh-poezdov-1052058672.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240821/turbaza-kurua-o-puteshestvii-po-abkhazii-na-poezde--1052049206.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/sukhumskiy-aeroport-vvedut-v-ekspluatatsiyu-k-sleduyuschemu-kurortnomu-sezonu-1052923477.html

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