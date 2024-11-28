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Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля
Sputnik Абхазия
Согласно законодательству Абхазии, Народное Собрание должно объявить дату проведения голосования не позднее, чем через 15 дней со дня отставки главы... 28.11.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраляРешение было принято на заседании сессии Парламента республики. По словам депутата Даута Хутаба, суббота для проведения выборов более удобна, чем воскресенье, так как избирательные участки часто открываются в школах, а в избирательных комиссиях работают учителя. Председатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан рассказал Sputnik о том, как проходит процедура За два месяца до дня голосования, ЦИК начнет регистрацию инициативных групп для выдвижения кандидатов в президенты.После регистрации инициативных групп ЦИК выдаст им бланки для сбора подписей. Нужно собрать от двух до двух с половиной тысяч подписей. Если кандидатуру предлагает политическая партия, то для выдвижения должен состояться съезд. В этом случае в сборе подписей нет необходимости."Также кандидаты должны будут написать заявление о том, что они согласны баллотироваться. Это касается кандидата в президенты и кандидата в вице-президенты. В перечень документов также входят сведения о размере и источнике доходов кандидата, об имуществе, принадлежащем ему и его семье", - заявил председатель ЦИК.Еще одно необходимое условие для кандидатов в президенты – пройти лингвистическую комиссию, которая определит уровень владения государственным абхазским языком."Сейчас конец года, а на 2025 год бюджет Абхазии еще не принят, но предварительная смета с нами согласовывалась. Надеюсь, что до конца года ее утвердят для того, чтобы мы могли профинансировать организацию выборов на территории Абхазии", - сказал Маршан.Также он отметил, что если в первом туре победитель не определится, то по истечению двух недель будет проведено повторное голосование. В нем примут участие два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов. Главой государства на ближайшие пять лет станет тот, кто наберет простое большинство.В завершение Маршан сказал, что для обеспечения прозрачности выборов планируется отмечать голосующих штампами в их паспортах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/iz-pesni-slov-ne-vykinesh-realnost-uzhe-ne-zhdet-a-trebuet-peremen-1052996220.html
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абхазия, новости, выборы президента абхазии
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля
11:58 28.11.2024 (обновлено: 11:59 28.11.2024)
Согласно законодательству Абхазии, Народное Собрание должно объявить дату проведения голосования не позднее, чем через 15 дней со дня отставки главы государства, а сами выборы должны состояться в течение трех месяцев с даты прекращения полномочий президента.
СУХУМ, 28 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля
Решение было принято на заседании сессии Парламента республики. По словам депутата Даута Хутаба, суббота для проведения выборов более удобна, чем воскресенье, так как избирательные участки часто открываются в школах, а в избирательных комиссиях работают учителя.
Председатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан рассказал Sputnik о том, как проходит процедура
За два месяца до дня голосования, ЦИК начнет регистрацию инициативных групп для выдвижения кандидатов в президенты.
"Выдвижение кандидатов заканчивается за 40 дней до дня голосования, то есть, у наших избирателей и партий есть 20 дней на регистрацию и выдвижение кандидатов. С момента подачи документов инициативными группами и партиями, у ЦИК будет 10 дней на рассмотрение документов для регистрации того или иного кандидата. Регистрация кандидатов в президенты заканчивается за месяц до дня голосования", - подчеркнул Маршан.
После регистрации инициативных групп ЦИК выдаст им бланки для сбора подписей. Нужно собрать от двух до двух с половиной тысяч подписей. Если кандидатуру предлагает политическая партия, то для выдвижения должен состояться съезд. В этом случае в сборе подписей нет необходимости.
"Также кандидаты должны будут написать заявление о том, что они согласны баллотироваться. Это касается кандидата в президенты и кандидата в вице-президенты. В перечень документов также входят сведения о размере и источнике доходов кандидата, об имуществе, принадлежащем ему и его семье", - заявил председатель ЦИК.
Еще одно необходимое условие для кандидатов в президенты – пройти лингвистическую комиссию, которая определит уровень владения государственным абхазским языком.
"Сейчас конец года, а на 2025 год бюджет Абхазии еще не принят, но предварительная смета с нами согласовывалась. Надеюсь, что до конца года ее утвердят для того, чтобы мы могли профинансировать организацию выборов на территории Абхазии", - сказал Маршан.
Также он отметил, что если в первом туре победитель не определится, то по истечению двух недель будет проведено повторное голосование. В нем примут участие два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов. Главой государства на ближайшие пять лет станет тот, кто наберет простое большинство.
"С момента принятия Центральной избирательной комиссией итогового документа, о том, что тот или иной кандидат избран, в течение 30 дней должна пройти инаугурация президента", - проинформировал он.
В завершение Маршан сказал, что для обеспечения прозрачности выборов планируется отмечать голосующих штампами в их паспортах.