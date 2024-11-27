https://sputnik-abkhazia.ru/20241127/iz-pesni-slov-ne-vykinesh-realnost-uzhe-ne-zhdet-a-trebuet-peremen-1052996220.html

Из песни слов не выкинешь: реальность уже не ждет, а требует перемен

Из песни слов не выкинешь: реальность уже не ждет, а требует перемен

Sputnik Абхазия

Алексей Ломия, Sputnik 27.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-27T16:56+0300

2024-11-27T16:56+0300

2024-11-27T17:24+0300

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Алексей Ломия, SputnikХит группы "Кино" "Перемен!" пережил породившую его эпоху и стал гимном протеста на все времена. Легенда советского рока Виктор Цой очень вовремя прочувствовал и воспел накал в обществе. И горе тем, кто не в состоянии расслышать биение пульса народа, его чаяния, тревоги и надежды.Так замыкается кругПрошло 35 лет с выхода в свет песни "Перемен!", но совершенно очевидно, что для нашего государства она звучит как никогда остро. Эти перемены необходимы, и их время пришло. Давайте вспомним, когда и при каких обстоятельствах принималась действующая Конституция. Послевоенные девяностые. Мы только-только выбили оккупантов с нашей территории. Неопределенность статуса Абхазии и нестабильность. Огромное количество людей, которые "заболели" войной. Экономика никакая, разруха полная. В госучреждениях людей держат не на зарплатах, а больше на энтузиазме и продовольственных пайках. Правоохранительные органы кое-как стараются взять ситуацию под контроль. Бандитские и диверсионные выпады из Грузии. В той ситуации без основного закона, "заточенного" под сильную личность, существовать было невозможно.Благо у нас тогда был волевой руководитель, без всякого пафоса и преувеличения, лидер нации, Владислав Ардзинба. Народ вышел с ним из войны победителем, народ безоговорочно верил ему, был готов доверить ему безграничную власть. Тогда иначе и быть не могло - нужно было волевыми решениями наводить порядок, выстраивать новое государство, действенную и эффективную вертикаль власти.Мы тогда точно знали, в чьи руки отдаем такие безграничные полномочия. Ни у кого даже и мысли не возникало о том, что они будут использованы в личных и, тем более, в корыстных целях.Страшно что-то менятьНо времена шли, и реалии вокруг становились другими. Рос запрос на формирование институтов власти на более демократических принципах. Тем более, что, давайте говорить искренне, после ухода Владислава с политического олимпа нам приходится наблюдать, как с каждым разом меняется, мягко говоря, масштаб личности его последователей.Все чаще и чаще мы видим ситуацию, в которой каждый вновь избранный президент начинает обрастать кругом особо приближенных лиц, которые компенсирую свою недостаточную компетенцию личной высокой лояльностью к патрону. Они готовы обеспечить покровителю не просто идеологическую, но и силовую поддержку. Получается очень серьезная и опасная дилемма. Увы, но без этого бэкграунда выиграть выборы в Абхазии практически невозможно, а после избрания хороший хозяин обязан удовлетворить чаяния и потребности тех, кто привел его к власти. Вот здесь и кроются страшные и непоправимые потери и последствия. Ведь главное должностное лицо государства, Президент, по Конституции получает такой набор полномочий, которые дают ему законное право практически безгранично диктовать свою волю во всем. К примеру, постулат о разделении и самостоятельности ветвей власти – на деле всего лишь миф. И, скажем, такой важный механизм контроля за законностью, как прокуратура, всецело зависим от политической конъюнктуры, от "телефонного" права. Последнее точно знаю, уж поверьте.Эта схема простаТак продолжаться не должно, и как показывает нескончаемая череда силовых смещений президентов, – а это, хоть незаконный, но единственный сценарий, - и не может. Пора нам всем понять, что дело не в имени и фамилии избираемого президента, а в том ресурсе, который ему будет предоставлен, и в том, как он должен взаимодействовать с законодательной и с судебной властями. Пресловутую систему сдержек и противовесов нам не надо изобретать, она уже давным-давно придумана, опробована и работает в других государствах. Просто надо собрать волю в кулак, подключить юристов, квалифицированных и опытных специалистов, и внедрить систему в наш государственный механизм. Каждая следующая революция, с какими бы благородными и правильными целями она бы ни организовывалась, будет откидывать нас далеко назад в развитии.Все находится в насВсем нам пора понять, что проблема не в личностях, хотя и в них тоже, а в самом главном - в изменении подходов, изменении правил игры. Надо создать и опробовать такой государственный механизм, такую систему выборов, которые минимизируют для нечистоплотных или недееспособных людей возможность избраться на высшие руководящие должности. И, даже если вдруг такое произошло, должен быть законный правовой инструмент способный пресечь любые их попытки нанести вред стране в угоду своим личным запросам. Иначе может встать вопрос более глобальный - вопрос о, собственно, существовании Абхазии. И это не просто эмоции, не просто крик души. Это наша реальность, это крайняя необходимость. Перемен, перемен требуют наши сердца!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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