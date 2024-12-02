https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/lasha-ashuba-pozdravil-sputnik-c-yubileem-1053040692.html
Лаша Ашуба поздравил Sputnik c юбилеем
Лаша Ашуба поздравил Sputnik c юбилеем
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба от имени Парламента поздравил Sputnik с юбилеем. 02.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-02T18:51+0300
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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба от имени Парламента поздравил Sputnik с юбилеем. Он отметил, что дружный коллектив агентства оперативно и объективно освещает события, информируя граждан Абхазии о происходящем в стране и в мире. Ашуба выразил сотрудникам агентства благодарность за сотрудничество и взаимопонимание, пожелал дальнейшего развития и новых творческих успехов.С юбилейной датой Sputnik поздравили и другие агентства и ведомства.В поздравлении Министерства культуры Абхазии говорится, что Sputnik Абхазия занимает важное место в медиапространстве страны. В ведомстве высоко оценили профессионализм и добросовестность сотрудников Sputnik, обеспечивающих читателей достоверной информацией о событиях в стране и мире, пожелали им крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях. Роль Sputnik в формировании общественного мнения отметил Инфоцентр Абхазии. Отмечается, что работа Sputnik служит мостом между госструктурами и обществом, способствующим укреплению доверия и взаимопонимания. Представительство Россотрудничества в Абхазии тоже отметило важную дату, пожелав Sputnik процветания и новых высот, а Госкомитет по делам молодежи и спорту пожелал коллективу агентства вдохновения, успехов и профессиональной удачи.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/posol-rossii-pozdravil-sputnik-abkhaziya-s-10-letiem-1053039667.html
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Лаша Ашуба поздравил Sputnik c юбилеем
СУХУМ, 2 дек - Sputnik.
Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба от имени Парламента поздравил
Sputnik с юбилеем.
Он отметил, что дружный коллектив агентства оперативно и объективно освещает события, информируя граждан Абхазии о происходящем в стране и в мире.
"Вы уважаете профессиональные традиции и богатый опыт отечественной журналистики. При этом вы открыты всему новому, активно трудитесь над перспективными проектами, которые знакомят с разными точками зрения на актуальные проблемы современности и помогают зарубежной аудитории ближе узнать Республику Абхазия, её историю, культуру, услышать звучание абхазского языка", — говорится в тексте поздравления.
Ашуба выразил сотрудникам агентства благодарность за сотрудничество и взаимопонимание, пожелал дальнейшего развития и новых творческих успехов.
С юбилейной датой Sputnik поздравили и другие агентства и ведомства.
В поздравлении Министерства культуры Абхазии говорится, что Sputnik Абхазия занимает важное место в медиапространстве страны. В ведомстве высоко оценили профессионализм и добросовестность сотрудников Sputnik, обеспечивающих читателей достоверной информацией о событиях в стране и мире, пожелали им крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях.
Роль Sputnik в формировании общественного мнения отметил Инфоцентр Абхазии. Отмечается, что работа Sputnik служит мостом между госструктурами и обществом, способствующим укреплению доверия и взаимопонимания.
Представительство Россотрудничества в Абхазии тоже отметило важную дату, пожелав Sputnik процветания и новых высот, а Госкомитет по делам молодежи и спорту пожелал коллективу агентства вдохновения, успехов и профессиональной удачи.