https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/lasha-ashuba-pozdravil-sputnik-c-yubileem-1053040692.html

Лаша Ашуба поздравил Sputnik c юбилеем

Лаша Ашуба поздравил Sputnik c юбилеем

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба от имени Парламента поздравил Sputnik с юбилеем. 02.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-02T18:51+0300

2024-12-02T18:51+0300

2024-12-02T18:51+0300

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СУХУМ, 2 дек - Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба от имени Парламента поздравил Sputnik с юбилеем. Он отметил, что дружный коллектив агентства оперативно и объективно освещает события, информируя граждан Абхазии о происходящем в стране и в мире. Ашуба выразил сотрудникам агентства благодарность за сотрудничество и взаимопонимание, пожелал дальнейшего развития и новых творческих успехов.С юбилейной датой Sputnik поздравили и другие агентства и ведомства.В поздравлении Министерства культуры Абхазии говорится, что Sputnik Абхазия занимает важное место в медиапространстве страны. В ведомстве высоко оценили профессионализм и добросовестность сотрудников Sputnik, обеспечивающих читателей достоверной информацией о событиях в стране и мире, пожелали им крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях. Роль Sputnik в формировании общественного мнения отметил Инфоцентр Абхазии. Отмечается, что работа Sputnik служит мостом между госструктурами и обществом, способствующим укреплению доверия и взаимопонимания. Представительство Россотрудничества в Абхазии тоже отметило важную дату, пожелав Sputnik процветания и новых высот, а Госкомитет по делам молодежи и спорту пожелал коллективу агентства вдохновения, успехов и профессиональной удачи.

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