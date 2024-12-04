https://sputnik-abkhazia.ru/20241204/nanba-okolo-milliona-kvtch-elektrichestva-v-sutki-potreblyayut-nezakonnye-mayningovye-fermy-1053061068.html
Нанба: около миллиона кВт•ч электричества в сутки потребляют незаконные майнинговые фермы
Нанба: около миллиона кВт•ч электричества в сутки потребляют незаконные майнинговые фермы
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Порядка миллиона кВт•ч электричества в сутки потребляют незаконные майнинговые фермы в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik и.о... 04.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-04T11:30+0300
2024-12-04T11:30+0300
2024-12-04T13:27+0300
энергетическая отрасль абхазии
электроэнергетика
абхазия
майнинг в абхазии
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СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Порядка миллиона кВт•ч электричества в сутки потребляют незаконные майнинговые фермы в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. По его словам, если эта деятельность не будет приостановлена, то население страны и вовсе может остаться без электричества. "Среднесуточная потребность Абхазии в электроэнергии составляет 8–8,5 миллиона кВт•ч. Если в летние периоды это не так сказывалось на наших гражданах, то сейчас майнинг несет критически негативный эффект для благосостояния нашего населения", — отметил Нанба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241204/rossiya-vydelila-bolee-105-milliarda-rubley-s-2016-goda-na-oplatu-peretoka-v-abkhaziyu-1053060948.html
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электроэнергетика, абхазия, майнинг в абхазии
электроэнергетика, абхазия, майнинг в абхазии
СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Порядка миллиона кВт•ч электричества в сутки потребляют незаконные майнинговые фермы в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.
По его словам, если эта деятельность не будет приостановлена, то население страны и вовсе может остаться без электричества.
"Среднесуточная потребность Абхазии в электроэнергии составляет 8–8,5 миллиона кВт•ч. Если в летние периоды это не так сказывалось на наших гражданах, то сейчас майнинг несет критически негативный эффект для благосостояния нашего населения", — отметил Нанба.