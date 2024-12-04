https://sputnik-abkhazia.ru/20241204/nanba-okolo-milliona-kvtch-elektrichestva-v-sutki-potreblyayut-nezakonnye-mayningovye-fermy-1053061068.html

Нанба: около миллиона кВт•ч электричества в сутки потребляют незаконные майнинговые фермы

Нанба: около миллиона кВт•ч электричества в сутки потребляют незаконные майнинговые фермы

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Порядка миллиона кВт•ч электричества в сутки потребляют незаконные майнинговые фермы в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik и.о... 04.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-04T11:30+0300

2024-12-04T11:30+0300

2024-12-04T13:27+0300

энергетическая отрасль абхазии

электроэнергетика

абхазия

майнинг в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/11/1045865546_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b19db23015853809ad791fc238967828.jpg

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Порядка миллиона кВт•ч электричества в сутки потребляют незаконные майнинговые фермы в Абхазии, рассказал в эфире радио Sputnik и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба. По его словам, если эта деятельность не будет приостановлена, то население страны и вовсе может остаться без электричества. "Среднесуточная потребность Абхазии в электроэнергии составляет 8–8,5 миллиона кВт•ч. Если в летние периоды это не так сказывалось на наших гражданах, то сейчас майнинг несет критически негативный эффект для благосостояния нашего населения", — отметил Нанба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241204/rossiya-vydelila-bolee-105-milliarda-rubley-s-2016-goda-na-oplatu-peretoka-v-abkhaziyu-1053060948.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

электроэнергетика, абхазия, майнинг в абхазии