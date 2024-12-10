https://sputnik-abkhazia.ru/20241210/eshba-prokommentiroval-situatsiyu-so-snosom-zdaniya-na-ulitse-arshba-v-sukhume-1053114120.html

Эшба прокомментировал ситуацию со сносом здания на улице Аршба в Сухуме

Эшба прокомментировал ситуацию со сносом здания на улице Аршба в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Администрация Сухума действовала в рамках своих полномочий и законодательства, прокомментировал ситуацию со сносом исторического... 10.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-10T10:53+0300

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СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Администрация Сухума действовала в рамках своих полномочий и законодательства, прокомментировал ситуацию со сносом исторического здания на улице Аршба глава города Беслан Эшба. По его словам, в конце 2022 года к нему обратились ветераны спорта с предложением восстановить здание и привлечь инвестора, но объект не был закреплен за администрацией. Уже в 2023 году поступило судебное решение, которое определило права собственности на объект у частных лиц, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, отметил Эшба. Эшба уточнил, что здание на тот момент не было включено ни в основной государственный список объектов историко-культурного наследия, ни в дополнительный. Кроме того, решением Парламента еще в 2021 году оно было отнесено к объектам приватизации. По мнению Эшба, собственники объекта могли не знать, что для сноса здания необходимо получить разрешительные документы. "Что касается разрешительных документов на снос, администрация города до августа месяца действительно выдавала документы на строительство, на снос здания, на согласование проектов и так далее. В связи с принятием нового градостроительного кодекса администрация города с августа месяца эти документы не выдает. Но с другой стороны, мой опыт мне говорит о том, что порядка 90% жителей города, может, даже республики, не знают, что имея право собственности на тот или иной объект, если решил его реконструировать или снести, построить новое, надо получить специальное разрешение на снос", — сказал мэр. Прокуратура города уже направила запрос, и администрация предоставит все документы.

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абхазия, администрация города сухум, сухум, охрана историко-культурного наследия