https://sputnik-abkhazia.ru/20241211/belorusskiy-oreshnik--otvet-na-razvertyvanie-amerikanskikh-raket-v-frg-1053121136.html

Белорусский "Орешник" – ответ на развертывание американских ракет в ФРГ

Белорусский "Орешник" – ответ на развертывание американских ракет в ФРГ

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 11.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-11T09:00+0300

2024-12-11T09:00+0300

2024-12-11T10:28+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательАмериканская "дружба" очень дорого обходится союзникам на всех континентах, и европейские страны НАТО – под прицелом российских гиперзвуковых ракет – не исключение. Размещение российского ракетного комплекса "Орешник" на территории Республики Беларусь – не угроза, а суровый ответ Москвы на решение Вашингтона о развертывании в Германии американских ракет средней дальности, которые в обозримом будущем могут быть приняты на вооружение армии США.Белый дом считает ядерные "Томагавки" и другие ударные средства дальностью более 2500 км "вкладом в европейское комплексное сдерживание". Германский канцлер Олаф Шольц согласен на все, однако трезвомыслящие депутаты бундестага в размещении дальнобойных ракет США под Висбаденом видят риск военной эскалации с Россией. Население ФРГ напугано.Москва пообещала жесткий ответ. Российский президент Владимир Путин 6 декабря заявил о возможности размещения гиперзвуковых ракет "Орешник" на территории Республики Беларусь во второй половине 2025 года: "По мере наращивания серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления… на вооружение российских войск стратегического назначения".Белорусский президент Александр Лукашенко – сторонник ускоренного развертывания "Орешника" в РБ для эффективного "успокоения" западных политиков и стратегов. Начальник Генштаба ВС Республики Беларусь Сергей Лагодюк также подчеркнул, что географическое "сближение" могущественного "Орешника" со странами НАТО – ответ на провокационные решения США и ФРГ."Пристрелочный" гиперзвуковой удар "Орешником" в неядерном оснащении по предприятию "Южмаш" в Днепропетровске 21 ноября на Западе "расшифровали" правильно. Убедились, что военные заводы стран НАТО совершенно беззащитны. И после этого фактически заблокировали применение своих ракет ATACMS, Storm Shadow / SCALP вглубь территории РФ. Специалисты НАТО пытаются скрыть "технологическое потрясение" позитивной демагогией. Получается неубедительно.Пролив имени ПутинаРазмещение высокоточных ракетных комплексов "Орешник" на территории Республики Беларусь позволит примерно на три минуты сократить подлетное время к любой военной базе США и НАТО в Европе. К примеру, от Бреста до Берлина – всего три минуты, до Висбадена – пять минут, до Парижа или Лондона – около 8 минут полета (средняя скорость – 204 км в минуту). Пентагон и армии прочих стран НАТО средствами перехвата и противодействия не располагают. Каждый удар "Орешника" – это гарантированное уничтожение цели. Согласно международным обязательствам, ограничений на размещение БРСД "Орешник" нет.Американский ракетный комплекс среднего радиуса действия Dark Eagle (до 2800 км) далек от заданных, гиперзвуковых характеристик. Гиперзвуковые ракеты Пентагона и НАТО средней (1000 – 5500 км) и меньшей (500 – 1000 км) дальности существуют преимущественно в проектах. Многолетние испытания прототипов в целом безуспешны. Американские опытные образцы (типа AGM-183A) летают недалеко и нестабильно, едва "дотягивают" (ненадолго) до предела гиперзвука – 5 Махов, имеют проблемы управления и навигации. Ранее в городе Кортленд (США) построен завод для производства гиперзвуковых ракет, которые еще не созданы.Мировой авторитет в области ракетно-космической техники, российский ученый Герберт Ефремов считает, что боевой гиперзвук у США появится через 20 лет – слишком велико технологическое отставание.Американские специалисты с 2023 года ведут опытно-боевую эксплуатацию оперативно-тактических ракет PrSM дальностью до 500 км на базе РСЗО HIMARS и MLRS. Пентагон планирует принять их на вооружение в 2025 году, и заменить около 4000 ракет ATACMS. Кроме того, для Европы в США проектируют (стремятся успеть до 2030 года) вариант с увеличенной до 800 км дальностью стрельбы. Разумеется, все это – не гиперзвуковые системы. Эффективность американской противоракеты SM-6 в борьбе с гиперзвуковыми блоками ни разу не доказана. Система Aegis в целом остается дорогостоящей концепцией "звездных войн".Исследовательская служба Конгресса США (CongressionalResearchService) 2 декабря без энтузиазма опубликовала очередной доклад о гиперзвуковых разработках, которые изначально предназначались для реализации американской стратегии "быстрого глобального удара" (Prompt Global Strike). На фоне гиперзвуковых успехов России, КНР и КНДР, огромные расходы Пентагона на проекты Hypersonic Weapons возмущают американских конгрессменов – только за минувшие два года потрачено более 15 млрд долларов, и еще около 7 млрд долларов "заряжено" на 2025-й финансовый год. При этом ни один из образцов не прошел полный цикл испытаний, не говоря уже о принятии гиперзвука на вооружение Армии США. Исключительно позорный результат.Для сравнения: гиперзвуковые ракеты России успешно летают с 2016 года. "Кинжалы" воздушного базирования несут боевое дежурство с 2018 года, развивают скорость свыше 12 тысяч км в час – 10 Махов. Комплекс "Авангард" заступил на дежурство в 2019-м, его боевой блок планирует в атмосфере на скорости более 20 Махов. Гиперзвуковой "Циркон" морского базирования принят на вооружение в 2022 году, летает на скоростях до 9 – 10 Махов. Российские "Кинжалы" и "Цирконы" эффективно применяются в зоне СВО. Реальный боевой опыт имеет теперь и "Орешник".Ранее Владимир Путин сравнил неядерный удар "Орешника" с падением метеорита, после которого образуются озера. Полагаю, в ситуации массированного применения гиперзвуковых баллистических ракет средней дальности возможно появление целых проливов. Чисто гипотетически – между Францией и Польшей, между Канадой и Мексикой.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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аналитика, белоруссия, россия, нато