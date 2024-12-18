https://sputnik-abkhazia.ru/20241218/nespokoynyy-mesyats-i-pobeda-gudauty-pyanaya-dorozhnaya-statistika-za-noyabr-1053175084.html

Неспокойный месяц и победа Гудауты: "пьяная" дорожная статистика за ноябрь

Неспокойный месяц и победа Гудауты: "пьяная" дорожная статистика за ноябрь

Sputnik Абхазия

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ составили 6389 протоколов за различные нарушения ПДД в ноябре, что на 1063 меньше, чем месяцем ранее. 18.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-18T09:00+0300

2024-12-18T09:00+0300

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СУХУМ, 17 дек – Sputnik. В ноябре сотрудники ГАИ Абхазии составили 120 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.Это на 71 штраф меньше, чем месяцем ранее, следует из статистики МВД.На третьей строчке оказалась Гагра, где инспекторы составили 31 протокол за аналогичное нарушение ПДД. Делить "серебро" в этот раз Гудаута и Гагра не стали.В других городах и районах страны количество выписанных штрафов в ноябре было гораздо меньше в сравнении с тройкой "призеров". В общей сложности, в Сухумском районе, Гулрыпшском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах выявили 22 нетрезвых автомобилиста в течение месяца.Как показывает статистика, существенное сокращение количества составленных штрафов связано с политическим кризисом, который привел к отставке президента страны. С 15 ноября, когда оппозиционеры заняли комплекс правительственных зданий, до 19 ноября, когда президент Аслан Бжания объявил о том, что подаст в отставку, не было выписано ни одного штрафа за управление автомобилем в состоянии опьянения.Из общего количества ноябрьских нарушителей шесть человек были гостями из России, еще один гражданином Узбекистана. Среди оштрафованных за это правонарушение оказались три представительницы прекрасного пола из Гагры, Гулрыпшского и Сухумского районов.Самому молодому "лихачу" в ноябре было 18 лет – он из столицы республики, а самому старшему – 66 лет. Он из Гулрыпшского района.Больше всех в ноябре садились нетрезвыми за руль своих "ласточек" автомобилисты в возрасте от 40 до 45 лет, их было 29 человек. Месяцем ранее они были на третьей строчке. Вторыми стали те, кому от 35 до 40 лет , 23 человека. В октябре они были на первой позиции. Всего на один протокол от них отстали водители в возрасте от 45 до 50 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/noyabrskie-protesty-v-sukhume-kak-eto-bylo-1052924234.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/bolee-150-avariy-proizoshlo-v-abkhazii-s-nachala-goda-1053040196.html

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