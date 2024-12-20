https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/abkhazskie-spetsialisty-vystupili-na-moskovskoy-konferentsii-o-khudozhestvennoy-pedagogike-1053201420.html

Абхазские специалисты выступили на московской конференции о художественной педагогике

Абхазские специалисты выступили на московской конференции о художественной педагогике

Sputnik Абхазия

На Международной научно-практической конференции, которая проходила с 18 по 19 декабря, ученые, исследователи, преподаватели вузов России и Абхазии обсуждали... 20.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-20T19:19+0300

2024-12-20T19:19+0300

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МОСКВА, 20 дек – Sputnik, Анжелика Бения. Ученые, исследователи, преподаватели вузов, колледжей, школ и студенты Абхазии и России приняли участие в Международной научно-практической конференции "Новые горизонты художественной педагогики: интеграция рисунка, книжной и печатной графики в национальную систему образования России".Доцент кафедры изобразительного искусства Абхазского государственного университета, директор Центрального выставочного зала Союза художников Республики Абхазия Эльвира Арсалия в своем докладе говорила о культурных связях, которые сложились между Абхазией и Россией, о вкладе известных русских художников в становление и развитие изобразительного искусства Абхазии.Первые художественные студии в Абхазии были организованы по инициативе первого профессионального абхазского художника Александра Шервашидзе-Чачба, напомнила она. Удивительный художник и удивительная судьба, которая объединила Абхазию, Россию и Францию. Будучи прекрасным сценографом императорских театров, в Абхазии художник создает первые студии.В 1920 году Абхазия стала не только местом жизни, но и местом творчества для многих русских художников. Они открыли для себя Абхазию через нартский эпос, через памятники культуры и истории, отметила Арсалия.Группа русских художников – Валентин Контарев, Борис Петров, Осия Сегаль – при поддержке абхазских коллег, общественности, обращаются к председателю ЦИК в 1935 году, чтобы инициировать создание профессиональной художественной школы. Для истории изобразительного искусства Абхазии это первая профессиональная форма институции, которая помогла подготовить первое поколение профессиональных художников."Задача стояла не только наладить образовательный процесс, важно было вырастить поколение, чье богатое, сложившееся веками художественное мышление подкрепилось бы профессиональной школой изобразительного искусства. Чтобы появились большие художники, в творчестве которых несомненно проявилось бы национальное своеобразие", – сказала Арсалия.До открытия Художественного училища Александр Шервашидзе-Чачба уже активно работал, он оформил в качестве иллюстратора первое издание абхазских сказок. Он брал уроки у известного живописца Валентина Контарева."До создания профессиональных учреждений в Абхазии была практика домашнего образования. Что видно на примере семьи основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа. В начале XX века Гулиа был знаком с семьей Булаковских – Ольгой Лишевой и Сергеем Булаковским, художником и скульптором, основателем русской академии в Милане. Семья приехала в Абхазию после знакомства с абхазским писателем, который предложил им вести частные уроки у своих детей. В частности, Ольга Лишева стала наставником для Георгия Гулиа. Его знают как известного общественного государственного деятеля, писателя, но прежде всего он был художник и звание "Заслуженный деятель искусств" в 1943 году он получил как художник", – сказала Арсалия.Есть имена, которые нельзя обойти стороной, отметила она. Среди них сценограф и художник Евгений Котляров. Жизнь и творчество его связаны с золотым периодом Абхазского театра. Он был не только сценографом и художником-декоратором, он создает большой художественный стиль абхазского театра, определяет его на долгие годы. И благодаря ему Абхазский театр побеждал во многих фестивалях. Его работы были отмечены за оригинальность решения. Одна из центральных фигур 60-х годов в Абхазии – известный русский художник Варвара Бубнова, объединившая в своем творчестве Россию, Абхазию и Японию. Ее абхазский период сильно повлиял на выставочный процесс. Ее дом был культурным центром.Арсалия также напомнила про 1980-е годы. Ярким событием тех лет была выставка известного абхазского художника Александра Семенцова. С его именем связана первая выставка в Абхазии, которая проведена была не в рамках выставочного зала, а на Сухумской набережной, во дворе его дома. Это был некий перформанс, процесс свободы в художественной жизни. Семенцовская выставка на набережной стала точкой отсчета, которая определила статус художников новой волны в Абхазии, добавила она.О взаимодействии в современном образовательном процессе между вузами, на примере АГУ и российских вузов, на конференции говорила кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой дизайна факультета искусств Абхазского государственного университета Елена Лабахуа.Конференция была приурочена к 70-летию заведующего кафедрой рисунка ХГФ ИИИ МПГУ, доктора педагогических наук, профессора, почетного работника сферы образования Российской Федерации, почетного члена академии наук Абхазии, почетного профессора Абхазского государственного университета, заслуженного деятеля искусств республики Абхазия, члена Московского Союза Художников Рауфа Барциц.В осмыслении истории и исторических фактов отводится исключительная роль литературе и искусству. В этом контексте следует отметить, что графика Рауфа Барциц воспринимается как некая визуальная константа абхазской жизни и абхазской истории, отметила кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран Абхазского государственного университета Лиана Харчлаа, выступая с докладом "История глазами художника".Посредством символики, аллегории, лиризма, взволнованности и эмоциональности глазами автора мы рассматриваем страницы истории всего нашего народа. Широкий круг исторических событий, привлеченных художником, дает возможность создать целостную картину жизни абхазского народа в различные исторические вехи, отметила она."Абхазский народ и Абхазия прошли сквозь века и эпохи, и поэтому мы вновь и вновь обращаемся к ключевым моментам неизгладимого прошлого. Для любого художника исторический жанр – один из самых сложных. Одновременно художник должен быть и ученым исследователем, в какой-то степени он становится историком. Печать высокого реализма мы можем обнаружить в исторических композициях его произведений из серии "Исторические моменты Абхазии", "1939 год в Абхазии", в работах "Горсть родной земли", "Письмо с фронта", "Закат", "Старое дерево" и других его работах, созданных на принципе историзма. Его графика – это большая политика и тонкая дипломатия. Именно поэтому его работы подлежат не только рачительному сбережению, но и тщательному изучению и исследованию его художественного языка", – сказала Лиана ХарчлааПо инициативе Барциц на художественно графическом факультете в Институте изящных искусств МПГУ создан международно-образовательный проект "Российско-абхазский арт-диалог". Его цель – расширить представление о творчестве художников-педагогов двух ведущих вузов, отметил доцент, заместитель декана факультета искусств Абхазского государственного университета, заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия Руслан Чхамалия."Он один из интереснейших художников печатной графики, великолепно владеющий техникой. В своих листах Барциц изобразительным языком сумел передать характерные черты своего народа. Разработанные Рауфом Барциц программы и рекомендации по обучению академическому рисунку, технике, графике, учебных пособий пользуются популярностью в обучении студентов. В наши студенческие годы в Сухумском художественном училище был организован абхазский литературный кружок, на котором мы и познакомились. Этот кружок объединял еще таких писателей и поэтов как Алексей Гогуа, Рущбей Смыр, Джума Ахуба, Геннадий Аламия, Владимир Зантария и других. До поступления в вуз Рауф Барциц работал оформителем в кинотеатре "Апсны". У него была мастерская, в которой он рисовал афиши для кинотеатров. Там было организовано вечернее занятие по рисунку, куда я вместе с несколькими студентами был приглашен. Эти занятия для нас были бесценны для изучения академического рисунка", – сказал Чхамалия.На конференции показывали документальные фильмы о Рауфе Барциц. Юбиляр на заседании был награжден серебряной медалью Московского союза художников "За заслуги в развитии изобразительного искусства" и получил поздравительное письмо от ректора Кубанского государственного университета в Краснодаре, который Барциц окончил в 1983 году.Выступая с докладом о Рауфе Барциц, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики Абхазского государственного университета, член Союза писателей и Союза журналистов Республики Абхазия Екатерина Бебия напомнила, что художник еще и поэт.С Барциц Екатерина Бебия познакомилась в 1975 году, когда он закончил Блабырхувскую среднюю школу и поступил в Сухумское художественное училище. В те годы она училась в Сухумском педагогическом институте.В тот период молодых творческих людей объединял литературный кружок, руководимый Владимиром Анкваб. Трепетное отношение Барциц к поэтическому творчеству, к литературе, к театру вполне объяснимо, потому что он сам писал стихи, отметила Бебия. Она прочитала его стихи на абхазском языке из сборника "Созвездие" 1979 года."В памяти всегда будет его стихотворение о полевой ромашке. На эти стихи была создана песня Анзором Кварчелия, который был его однокурсником. Кварчелия работал видеооператором Гостелерадиокомпании. Кто же мог тогда подумать, что он погибнет во время Отечественной войны народа Абхазии, во время освобождения Гагры? Когда мы его провожали в последний путь в селе Ачандара, в моих ушах сквозь звуки бомб и автоматной очереди звучала в его исполнении эта песня. Это незабываемые эпизоды, насыщенные жизнью и трагическими моментами тоже", – сказала Бебия.Она также добавила, что она, как и многие писатели в Абхазии, тоже приглашает Барциц для оформления многих своих книг. Есть серия работ у художника "1937 год в Абхазии". Форзацы первой книги "Без вины виноватые" из серии "Жертвы политических репрессий в Абхазии" оформлены работами Рауфа Барциц. Всего одна работа художника по содержательности и информативности равноценна книге, отметила Бебия.Рауф Барциц – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой рисунка ХГФ ИИИ МПГУ, почетный работник в сфере образования РФ, академик РАЕ, академик АНА, почетный профессор АГУ, заслуженный деятель искусств Республики Абхазия, член МСХ.Мероприятие было посвящено реализации пилотного проекта, направленного на совершенствование системы высшего образования России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241216/vystavka-khudozhnika-grafika-raufa-bartsits-otkrylas-v-moskve-1053169612.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240415/prezentatsiya-knig-ekateriny-bebia-proshla-v-sankt-peterburge-1050770063.html

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