https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/mayning-i-otklyucheniya-v-prazdniki-zasedanie-shtaba-po-energobezopasnosti-proshlo-v-sukhume-1053258807.html

Майнинг и отключения в праздники: заседание штаба по энергобезопасности прошло в Сухуме

Майнинг и отключения в праздники: заседание штаба по энергобезопасности прошло в Сухуме

Sputnik Абхазия

С 23 декабря Абхазия начала получать социальный переток электричества из России, что позволило сократить время веерных отключений до четырех часов в сутки. 25.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-25T14:36+0300

2024-12-25T14:36+0300

2024-12-25T15:11+0300

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СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В Сухуме прошло очередное заседание штаба по энергетической безопасности Абхазии, на котором обсудили сокращение потребления и борьбу с майнингом. По словам и.о. министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, планировалось, что социальные поставки электричества из России начнутся с 2025 года, но их пришлось запросить раньше. Джансух Нанба добавил, что к концу года "Черноморэнерго" проанализирует данные по потреблению электричества, и на базе метеорологических прогнозов будет составлен "энергетический баланс", который позволит растянуть объем гуманитарного перетока до апреля. Он также уточнил, что 31 декабря и 1 января веерных отключений не будет, но после новогодних праздников в целях экономии их могут ужесточить.И.о. министра финансов Владимир Делба в свою очередь добавил, что, несмотря на то, что переток гуманитарный, для потребителей электроэнергия не бесплатная. Средства, которые абоненты платят за потребленное электричество, идут на восстановление энергосистемы.По словам главы "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия, сейчас суточное потребление в Абхазии составляет 7,7 миллиона кВт⋅ч, оно немного снизилось из-за потепления.Он подчеркнул, что борьбу с майнингом необходимо продолжить, так как недобросовестные граждане могут снова включать аппараты, видя, что ситуация с электроснабжением улучшилась.И.о. главы Минэнерготранса Джансух Нанба рассказал, что с 3 декабря в Абхазии изъяли 510 аппаратов для майнинга. Они распределены по складам Госстандарта, МВД, СГБ и ГТК.По словам замглавы Государственного таможенного комитета Зураба Ашуба, существует разница между изъятыми и конфискованными товарами. Первые по закону не могут быть уничтожены, их можно хранить только на складах. Вторые можно уничтожить по решению Службы судебных исполнителей.По мнению Владимира Делба, необходимо разработать отдельную норму для "машинок" для майнинга, так как правоохранители конфискуют не только их, но и товары, не подлежащие уничтожению, например, автомобили. Еще одну проблему озвучил и.о. министра внутренних дел Роберт Киут. По его словам, уголовная ответственность за использование аппаратов по добыче криптовалюты начинается от 300 киловатт. Однако зачастую в одном помещении работают аппараты, которые принадлежат нескольким владельцам.Киут считает, что необходимо внести в законодательство нормы, которые будут предусматривать наказание за "машинки", установленные в одном помещении, вне зависимости от числа хозяев. Исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба поручил коллегам не затягивать с вопросами по представлению необходимых законодательных изменений, связанных с майнингом, в Парламент.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241224/strukturnoe-podrazdelenie-po-borbe-s-mayningom-budet-sozdano-na-baze-mvd-abkhazii-1053247173.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/khutaba-o-zakonoproekte-o-polnom-zaprete-mayninga-v-abkhazii--1053230535.html

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