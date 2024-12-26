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Запрет на ввоз и использование оборудования для майнинга продлен на два года
Запрет на ввоз и использование оборудования для майнинга продлен на два года
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Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны и дефицита электроэнергии. 26.12.2024, Sputnik Абхазия
2024-12-26T11:28+0300
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СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Кабмин Абхазии продлил ограничения на ввоз и использование оборудования для майнинга криптовалют.Постановление "О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют" было принято 8 декабря 2020 года и с тех неоднократно продлевалось.Майнинг криптовалют в республике запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны и дефицита электроэнергии. Согласно поручению и.о. президента Бадры Гунба, в Абхазии при МВД будет создано структурное подразделение по борьбе с майнингом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/mayning-i-otklyucheniya-v-prazdniki-zasedanie-shtaba-po-energobezopasnosti-proshlo-v-sukhume-1053258807.html
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майнинг в абхазии, новости, абхазия
майнинг в абхазии, новости, абхазия
Запрет на ввоз и использование оборудования для майнинга продлен на два года
11:28 26.12.2024 (обновлено: 12:26 26.12.2024)
Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны и дефицита электроэнергии.
СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Кабмин Абхазии продлил ограничения на ввоз и использование оборудования для майнинга криптовалют.
Он будет действовать до 31 декабря 2026 года.
Постановление "О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют" было принято 8 декабря 2020 года и с тех неоднократно продлевалось.
Майнинг криптовалют в республике запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны и дефицита электроэнергии. Согласно поручению и.о. президента Бадры Гунба, в Абхазии при МВД будет создано структурное подразделение по борьбе с майнингом.