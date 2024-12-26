https://sputnik-abkhazia.ru/20241226/zapret-na-vvoz-i-ispolzovanie-oborudovaniya-dlya-mayninga-prodlen-na-dva-god-1053268068.html

Запрет на ввоз и использование оборудования для майнинга продлен на два года

Запрет на ввоз и использование оборудования для майнинга продлен на два года

Sputnik Абхазия

Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны и дефицита электроэнергии. 26.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-26T11:28+0300

2024-12-26T11:28+0300

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СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Кабмин Абхазии продлил ограничения на ввоз и использование оборудования для майнинга криптовалют.Постановление "О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют" было принято 8 декабря 2020 года и с тех неоднократно продлевалось.Майнинг криптовалют в республике запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны и дефицита электроэнергии. Согласно поручению и.о. президента Бадры Гунба, в Абхазии при МВД будет создано структурное подразделение по борьбе с майнингом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241225/mayning-i-otklyucheniya-v-prazdniki-zasedanie-shtaba-po-energobezopasnosti-proshlo-v-sukhume-1053258807.html

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