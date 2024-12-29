https://sputnik-abkhazia.ru/20241229/kulturnaya-afisha-abkhazii-novyy-god-i-mandarinovaya-zima-1053310267.html

Культурная афиша Абхазии: Новый год и мандариновая зима

Культурная афиша Абхазии: Новый год и мандариновая зима

Sputnik Абхазия

Следующая неделя будет богата на культурные события - во всех районах пройдут праздничные мероприятия, а 3 января стартует фестиваль "Мандарин". 29.12.2024, Sputnik Абхазия

2024-12-29T19:37+0300

2024-12-29T19:37+0300

2024-12-29T19:37+0300

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Афиша культурных событий в Абхазии с 30 декабря по 5 января. Читайте и планируйте свой культурный отдых. Новогодние мероприятия Гагра 30 декабря в 15:00 – анимационная программа в селе Багрыпста.Гудаута 30 декабря в 17:00 – праздничный концерт в Доме культуры. Новый Афон 1 января в 01:00 – праздничный концерт у главной елки города. Сухум 30 декабря в 15:00 – музыкальная постановка школьников у главной елки страны. 1 января в 01:00 – фейерверк, дискотека "Волшебная ночь".Со 2 по 15 января в 19:00 – показ новогодних фильмом и мультфильмов на площади Свободы. 4 января в 19:00 – музыкальное мероприятие "Караоке". Гулрыпшский район 30 декабря в 15:00 – детский новогодний концерт у главной елки. Очамчыра 1 января в 00:30 – новогодняя дискотека в центре города. Ткуарчал 30 декабря в 18:00 – открытие новогодней елки, праздничный концерт и салют в парке Дома культуры. 31 декабря с 22:00 до 24:00 – дискотека. 1 января с 01:00 до 04:00 – дискотека и массовые гуляния. Гал 31 декабря с 18:00 до 24:00 – концерт Левана Тодуа и вокальных, хореографических коллективов и салют. Абхазский театр 30 декабря в 11:00 и 13:00 и со 2 по 5 января в 12:00 – детский спектакль "Мириа" режиссера Тимура Квеквескири.Абхазский молодежный театр 30 декабря в 12:00 – детский спектакль "Лекарство от жадности" в Государственной филармонии.РУСДРАМ 30 декабря в 12:00 и в 15:00, 2, 3, 4, 5 января в 12:00 – детский спектакль "Двенадцать месяцев". 31 декабря в 17:00 – комедия "Оскар". 2 января в 19:00 – спектакль "Евгений Онегин".3 января в 19:00 – спектакль "Примадонны". 4 января в 19:00 – комедийный спектакль "Клинический случай". 5 января в 19:00 –спектакль "Последний из ушедших".Фестиваль "Мандарин" С 3 января в рамках мероприятия пройдут ярмарки, мастер-классы, художественные выставки, концерты и просмотры фильмов, полет на воздушных шарах, и многое другое. Локации: этнопарк "Апсны", сухумский пляж Marnero, цитрусовый совхоз "София", село Каманы, арт-центр "Дом Культуры".

https://sputnik-abkhazia.ru/20241228/prazdnik-ozhidaniya-novogodnyaya-atmosfera-v-sukhume-1053285118.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/sobran-iz-mecht-kakim-budet-pervyy-mandarinovyy-festival-v-abkhazii--1053212746.html

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