https://sputnik-abkhazia.ru/20250103/skazki-podvigi-i-lyubov-sbornik-kino-i-multfilmov-dlya-novogodnego-nastroeniya-1053320480.html

Сказки, подвиги и любовь: сборник кино и мультфильмов для новогоднего настроения

Сказки, подвиги и любовь: сборник кино и мультфильмов для новогоднего настроения

Sputnik Абхазия

О том, какие фильмы и мультфильмы можно будет посмотреть в новогодние праздничные выходные, читайте в материале Sputnik. 03.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-03T09:00+0300

2025-01-03T09:00+0300

2025-01-03T09:00+0300

кино

новый год

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"Миссия: Красный"В конце 2024 года на большие экраны вышел фэнтезийный комедийно-приключенческий боевик "Миссия: Красный", где главные роли сыграли известные во всем мире актеры Крис Эванс и Дуэйн Джонсон.По сюжету, этой парочке предстоит спасти похищенного Санта Клауса и тем самым спасти Рождество. Джонсон играет роль начальника службы охраны Северного полюса, а Эванс - талантливого хакера.Брутальным героям предстоит преодолеть множество испытаний, в том числе побороть могущественных злодеев, проявить смекалку, но самое главное – это то, что для выполнения миссии им нужно научиться доверять друг другу. Помогать героям будет огромный белый медведь, который умеет не только разговаривать, но также пугать противников своим видом и рыком."Огниво"Довольно тепло российский зритель принял отечественный сказочный фильм "Огниво" по мотивам одноименной сказки Ганса Кристиана Андерсена. Премьера ленты состоялась 24 октября. Режиссер – Александр Войтинский.За всем этим стоит злодей Лиходей, который наложил чары на царскую семью, чтобы получить власть над их владениями. Через три года после этих событий из тюрьмы сбегает непутевый Ваня, который был шулером и аферистом.Он ворует у охранника солдатскую форму, а потом случайно оказывается на поле боя. Ваня пытается скрыться от пушечных ядер и случайно падает в колодец, где и находит огниво, которое может исполнять желания, но с оговорками. "Операция панда"Любимый многими с детства китайский актер Джеки Чан снова порадовал зрителей своим появлением на больших экранах. В этот раз его герою – международной звезде кунг-фу Джеки – предстоит спасти уникальную панду от бандитов.Уникальность этого животного было в необычных глазах, и из-за чего синдикат решил всеми способами достать панду для получения ее гена. Но на их пути встает Джеки. Получится у него дать отпор и защитить бамбукового медвежонка, смотрите сами."Баба Яга спасает Новый год"В очередной раз в российском кино Баба Яга предстает перед зрителями не в качестве злой ведьмы, которая пыталась насолить всем и вся, а полной этому противоположностью."Баба Яга спасает Новый год" – это сиквел сказки "Баба Яга спасает мир" 2023 года. По сюжету приключенческой сказки, мальчик Юра во время состязаний случайно освобождает Снежную Королеву, которая долгие годы была в заточении.Оказавшись на воле, Королева решила отомстить Деду Морозу, так как именно он лишил ее свободы. Справиться вновь с колдуньей, которая замыслила заморозить весь мир, в одиночку ему будет сложно. Поэтом Дед Мороз обратился за помощью к Бабе Яге, Ивану Царевичу и другим обитателям сказочной страны."Рождество не по плану"Не стоит путать французское кино "Рождество не по плану" года с одноименным американским фильмом 2024 года с Дэнни Де Вито в одной из главных ролей. Эта лента не нашла отклика в сердцах зрителей, и на это у них было немало веских причин.Что касается европейской ленты, то она получилась удачнее и интереснее. История рассказывает о супружеской паре Венсане и Беатрис, которые ждали на Рождество своих детей, но накануне праздника те отменяют свой приезд.Беатрис отнеслась к этому довольно спокойно, в отличие от ее мужа, который был очень расстроен и не знал, как восполнить душевную пустоту. Он решает совершить доброе дело и приглашает на сочельник к себе в дом одинокую бабушку из дома престарелых.Гостья оказалась не такой, какой казалась на первый взгляд, и праздник превратился в настоящее испытание на прочность для супругов."Супер папочка"Несмотря на то, что сюжет "Супер папочки" не связан с Новым годом или Рождеством, фильм определенно подходит для поднятия настроения в прохладные январские вечера. Он полон юмора, непринужденности и, что немаловажно, поучительных примеров для родителей.У маленького Габи День рождения. Его отец Том забывает о важном для всей семьи празднике и в последние минуты забегает в книжный магазин купить сыну подарок. Вместо интересной книги он ошибочно покупает пустой блокнот с обложкой "Маленький принц".Во время праздничного застолья со всеми атрибутами, Габи открывает "книгу" и ничего там не находит. Вместе сказочной истории перед ним открылись пустые бумажные страницы. Том не растерялся и придумал историю о том, что это не просто блокнот – он волшебный. Все желания, которые будет туда записывать Габи, непременно сбудутся.Нетрудно догадаться, что страницы Габи заполнял усердно в ожидании чуда. Ну, а его папе пришлось умудряться исполнять желания своего ребенка. Даже самые необычные."Дикий робот"Мультфильм "Дикий робот" стоит посмотреть не только детям, но и взрослым. Он повествует о том, как добрые дела и забота могут разбудить любовь и готовность на самопожертвование даже в тех, кто, на первый взгляд, на это не способен.Среди множества животных, принявших поначалу робота за врага, ROZZUM 7134 находит гусиное яйцо, просто он случайно раздавил гнездо. Вскоре из этого яйца вылупляется гусенок, который принимает робота за свою маму."Головоломка 2"Выход второй части компьютерно-анимационного фильма "Головоломка" от Pixar и Disney спустя почти 15 лет после выхода первой части, несомненно, зрители оценили по достоинству. Иначе, как объяснить то, что она стала самым кассовым мультфильмом в истории.Лента собрала почти 1,5 миллиарда долларов при бюджете в 200 миллионов долларов. "Головоломка 2" обошла прошлого рекордсмена "Холодное сердце 2" примерно на 12 миллионов долларов.Во второй части мультфильма главный герой Райли уже повзрослела и ей стали знакомы новые, ранее не испытываемые чувства. В ее голове уживаются Радость, Печаль, Гнев, Страх и Брезгливость, которые влияют на ее становление.Однажды утром на панели управления эмоций появляется огромная красная кнопка, и в голове у девочки появляются новые герои-эмоции: Зависть, Стыд, Скука и главная звезда сиквела — Тревожность.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250102/prazdnichnyy-marafon-chem-zanyat-rebenka-v-novogodnie-vykhodnye-1053242100.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241223/ostorozhno-spoyler-chto-posmotret-na-novogodnikh-kanikulakh--1053184815.html

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