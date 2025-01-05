https://sputnik-abkhazia.ru/20250105/sputnik-nedeli-tragediya-v-galskom-rayone-i-rabota-tsik-abkhazii-1053361008.html

Sputnik недели: трагедия в Галском районе и работа ЦИК Абхазии

Sputnik недели: трагедия в Галском районе и работа ЦИК Абхазии

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 30 декабря по 5 января. 05.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-05T19:51+0300

2025-01-05T19:51+0300

2025-01-05T19:51+0300

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На уходящей неделе в Абхазии прошло последнее заседание осенне-зимней сессии Народного Собрания, в доме депутата Адгура Харазия провели обыски, стартовал фестиваль "Мандарин", ЦИК зарегистрировал еще две инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты. 5 января в Галском районе произошла трагедия - в результате пожара в частном доме сгорели пятеро детей. SputnikТрагедия в Галском районеПятеро детей погибли в пожаре в частном доме в селе Папанырхуа Галского района. Как уточнили в МЧС, они все были сестрами, младшей девочке было восемь месяцев, старшей — восемь лет.Мать девочек лежала в больнице, отец навещал ее. Дети были одни с бабушкой, она выжила. По предварительной информации, бабушка детей при растопке печи спутала керосин с бензином.И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поручил главе Галского района Константину Пилия оказать всю необходимую поддержку семье Чолария.МВД, МЧС и другим службам поручено провести тщательное расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.Указом и.о. президента 6 января объявлен в Абхазии днем траура. Во всех госучреждениях будут приспущены флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи.Закрытие осенне-зимней сессии ПарламентаНа последнем заседании осенне-зимней сессии депутаты Парламента Абхазии приняли постановление о даче согласия на проведение обыска в домах депутата Парламента Адгура Харазия в Сухуме и селе Багмаран Гулрышпского района. 30 декабря Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии провело обыски по месту жительства депутата Адгура Харазия. В доме в селе Багмаран Гулрыпшского района обнаружены и изъяты огнестрельное оружие различного образца и калибра, большое количество боеприпасов и взрывчатые вещества с электродетонаторами. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождении Харазия.Парламент Абхазии принял бюджет на 2025 год в первом чтении. Основные параметры депутатам представил и.о. министра финансов Владимир Делба. Государственный бюджет по доходам утвержден в сумме 17,35 миллиарда рублей, по расходам — 17,49 миллиарда. Дефицит составит 132,5 миллиона рублей. Объем доходов республиканского бюджета на 2025 год по документу составит 13,14 миллиарда, расходов — 13,27 миллиарда.Утверждены бюджеты внебюджетных фондов на 2025 год в окончательном чтении. Депутаты внесли во втором и окончательном чтении изменения в закон "Об оружии". Документ разрешает должностным лицам госорганов и работникам юрлиц хранить, носить и применять оружие только во время исполнения служебных обязанностей, дополняет перечень обязанностей, возложенных на них законом. Также он дает Банку Абхазии и другим банкам право приобретать и использовать служебное оружие.На заседании было принято постановление о создании рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Республики Абхазия. В противном случае Абхазия может снова столкнуться с насильственной сменой власти и другими кризисами, которые переживала уже не раз, подчеркнул он.Фестиваль "Мандарин"В рамках фестиваля "Мандарин" был установлен мировой рекорд - на площади перед Абхазским драмтеатром установлена елка из живых мандаринов высотой пять метров. На пятиметровую конструкцию ушло более полутора тонн цитрусов. Предыдущий мировой рекорд составлял 1,8 метра, абхазская елка "переплюнула" его более чем на три метра. Сам фестиваль "Мандарин" стартовал 3 января в этнопарке "Апсны". Фестиваль будет проходить пять дней, его участники смогут познакомиться с культурой и традициями Абхазии, послушать звезд местной эстрады, пострелять из лука, посадить мандариновые деревья и полетать на воздушном шаре.Веерные отключения электричества31 декабря и 1 января веерных отключений в Абхазии не было. Как ранее сообщал и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба, после праздников на основе анализа потребления и метеорологических прогнозов "Черноморэнерго" подготовит новый график, который позволит растянуть объем социального перетока до апреля.Уже с полуночи 2 января свет в Абхазии начали отключать по действовавшему ранее четырехчасовому графику.Регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в президентыНа уходящей неделе ЦИК Абхазии зарегистрировал две инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты - Беслана Квициния и Кана Кварчия. Ранее в ЦИК были зарегистрированы пять инициативных групп, которые выдвинули кандидатами в президенты и.о. президента Бадру Гунба, бывшего торгпреда Абхазии в России Олега Барциц, экс-министра экономики, оппозиционера Адгура Ардзинба, бывшего главу Контрольной палаты Роберта Аршба и председателя правления "Черноморского банка развития" Адгура Хурхумал. Народная партия Абхазии выдвинула еще одного кандидата – Шамиля Адзинба.Регистрация продлится до 6 января. Инициативные группы, выдвинувшие кандидатами Бадру Гунба и Адгура Ардзинба, сдали документы для дальнейшего рассмотрения комиссии. Согласно документам, вице-президентом с Бадрой Гунба идет Беслан Бигвава, с Адгуром Ардзинба — Алхас Джинджолия. Кандидат Бадра Гунба сдал экзамен на знание абхазского языка. Адгур Ардзинба и Шамиль Адзинба от экзамена освобождены, так как сдавали его во время участия в предыдущих выборах. Кандидаты в президенты Абхазии Роберт Аршба и Олег Барциц прошли лингвистическую комиссию. Они свободно владеют государственным абхазским языком, сообщает ЦИК. Решение о регистрации или отказе в регистрации ЦИК примет в течение 10 дней после подачи документов. Регистрация кандидатов в президенты продлится до 16 января. Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля.Новый год Новогодняя ночь в Абхазии прошла спокойно. В полночь и.о. президента Бадра Гунба обратился к народу. Он отметил, что республика преодолеет возникающие сложности и достигнет целей, которые были заложены в смыслах национально-освободительного движения.

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