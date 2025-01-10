https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/badra-gunba-ushel-v-otpusk-v-svyazi-s-registratsiey-v-kachestve-kandidata-v-prezidenty-1053382096.html
Бадра Гунба ушел в отпуск в связи с регистрацией в качестве кандидата в президенты
Бадра Гунба ушел в отпуск в связи с регистрацией в качестве кандидата в президенты
Sputnik Абхазия
Согласно абхазскому законодательству, исполнять обязанности главы государства будет и.о. премьер-министра Валерий Бганба. 10.01.2025, Sputnik Абхазия
2025-01-10T20:14+0300
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба ушел в отпуск в связи с регистрацией в качестве кандидата в президенты республики, сообщает пресс-служба главы государства. Сегодня ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы государства — Бадру Гунба, Роберта Аршба, Адгура Ардзинба и Олега Барциц, а также кандидатов в вице-президенты Беслана Бигвава, Даута Агрба, Алхаса Джинджал и Адгура Какоба. 19 ноября 2024 года Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания. Сессия назначена в соответствии с соглашением между представителями власти и оппозиции, после протестов. Исполняющим обязанности главы государства стал Бадра Гунба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/tsik-zaregistriroval-chetyrekh-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-1053381549.html
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Бадра Гунба ушел в отпуск в связи с регистрацией в качестве кандидата в президенты
Согласно абхазскому законодательству, исполнять обязанности главы государства будет и.о. премьер-министра Валерий Бганба.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik.
И.о. президента Абхазии Бадра Гунба ушел в отпуск в связи с регистрацией в качестве кандидата в президенты республики, сообщает
пресс-служба главы государства.
Кроме того, в связи с регистрацией в качестве кандидата в вице-президенты в отпуск ушел глава Очамчырского района Беслан Бигвава. Исполнение обязанностей возложено на первого заместителя Артимона Габелая.
Сегодня ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы государства — Бадру Гунба, Роберта Аршба, Адгура Ардзинба и Олега Барциц, а также кандидатов в вице-президенты Беслана Бигвава, Даута Агрба, Алхаса Джинджал и Адгура Какоба.
19 ноября 2024 года Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания. Сессия назначена в соответствии с соглашением между представителями власти и оппозиции, после протестов. Исполняющим обязанности главы государства стал Бадра Гунба.