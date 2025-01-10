https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/badra-gunba-ushel-v-otpusk-v-svyazi-s-registratsiey-v-kachestve-kandidata-v-prezidenty-1053382096.html

Бадра Гунба ушел в отпуск в связи с регистрацией в качестве кандидата в президенты

Бадра Гунба ушел в отпуск в связи с регистрацией в качестве кандидата в президенты

Sputnik Абхазия

Согласно абхазскому законодательству, исполнять обязанности главы государства будет и.о. премьер-министра Валерий Бганба. 10.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-10T20:14+0300

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба ушел в отпуск в связи с регистрацией в качестве кандидата в президенты республики, сообщает пресс-служба главы государства. Сегодня ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы государства — Бадру Гунба, Роберта Аршба, Адгура Ардзинба и Олега Барциц, а также кандидатов в вице-президенты Беслана Бигвава, Даута Агрба, Алхаса Джинджал и Адгура Какоба. 19 ноября 2024 года Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжания. Сессия назначена в соответствии с соглашением между представителями власти и оппозиции, после протестов. Исполняющим обязанности главы государства стал Бадра Гунба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250110/tsik-zaregistriroval-chetyrekh-kandidatov-v-prezidenty-abkhazii-1053381549.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/noyabrskie-protesty-v-sukhume-kak-eto-bylo-1052924234.html

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