https://sputnik-abkhazia.ru/20250111/gradus-ponizilsya-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-2024-god-1053382398.html

Градус понизился: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2024 год

Градус понизился: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2024 год

Sputnik Абхазия

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции выписали 82 350 штрафов за различные нарушения ПДД в 2024 году. 11.01.2025, Sputnik Абхазия

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В минувшем году блюстители правопорядка на дорогах республики составили в общей сложности 2422 протокола за вождение в состоянии опьянения, что на 2231 штраф меньше, чем годом ранее.SputnikИз года в год список лидеров по количеству выявленных нетрезвых автомобилистов остается неизменным. Лишь иногда меняются местами те, кто обычно занимают вторую и третью позиции. Итак, Сухум вновь "на коне". Как и все прошлые годы, столица Абхазии вновь возглавила наш рейтинг, но при этом с существенным отставанием в сравнении с 2023 годом.На второй позиции в этот раз оказалась Гагра, которая взяла "реванш" у Гудауты за 2023 год. В Гагрском муниципалитете штрафным санкциям подверглись 616 автолюбителей подшофе, в Гудаутском районе – 450.По сложившейся многолетней традиции, замыкают наш список Очамчырский, Гулрыпшский, Сухумский, Галский и Ткуарчалский районы. Если сложить все штрафы, составленные в этих районах за год, то этого количества не хватит для того, чтобы занять даже второе место – 594 на всех.В возрастной категории изменений не произошло, за исключением общего количества врученных "писем счастья". Самыми пьющими в прошлом и позапрошлом году стали автомобилисты в возрасте от 35 до 40 лет, их 483."Серебро" вновь досталась тем, кому от 40 до 45 лет, их в 2024 году было 450 человек. "Бронза" ушла к подвыпившим автолюбителям в возрасте от 30 до 35 лет, их было 436. Все эти цифры почти в два раза ниже тех, что мы видели в 2023 году.В отличие от 2023 года, когда был пойман 15-летний нетрезвый нарушитель за рулем, в этот раз несовершеннолетних лихачей выявлено не было. Самым молодым "весельчакам" в 2024 году было по 18 лет.Общее количество представительниц прекрасной половины человечества, которые сели за руль своих "ласточек" не совсем в трезвом состоянии, почти не изменилось. Всего за прошлый год не повезло 50 женщинам, которым пришлось расчехлять свои кошельки для оплаты штрафа. Напомним, что в 2023 году их было 51.Пройдемся немного по "пьяному" календарю нашего обзора. Как правило, самые "насыщенные" месяцы в контексте количества составленных протоколов, выпадают лето. Больше штрафов "схлопотали" нетрезвые автомобилисты, как жители, так и гости Абхазии, в июле – 256. Меньше всего штрафов за аналогичное нарушение было выписано в ноябре – 120.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250108/provozhaya-god-pyanaya-dorozhnaya-statistika-abkhazii-za-dekabr-1053371646.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241202/bolee-150-avariy-proizoshlo-v-abkhazii-s-nachala-goda-1053040196.html

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