https://sputnik-abkhazia.ru/20250113/svyaschennoe-vremya-rituala-azhyrnykhua-1053397515.html

Священное время ритуала Ажьырныхуа

Священное время ритуала Ажьырныхуа

Sputnik Абхазия

Один из самых главных праздников в Абхазии – Ажьырныхуа – отмечают в ночь с 13 на 14 января. 13.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-13T13:01+0300

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Праздник Ажьырныхуа со своим божественным покровителем Шьашвы (Шьашәы – абх.) – одним из древнейших, архаических божеств в абхазском пантеоне, занимает особое место в традиционной этнической религии абхазов. История этого праздника начинается с эпохи бронзы и меди и когда-то была связана с металлургией, металлообработкой, кузнечным ремеслом, религиозными культами и обрядами, связанными с ними.Этнолог Марина Барцыц для SputnikВ традиционном обряде моления Ажьырныхуа прослеживается связь мифа, ритуала, праздника. В народной философии абхазов все явления природы и вся деятельность человека рассматривается в глобальной целостности и взаимосвязи.Если обратиться к этимологии абхазского слова "аныҳәа" - праздник, то оно означает - моление, сопровождаемое радостью и весельем (для сравнения, русское слово "праздное" – свободное от трудов). В празднике отражаются все стороны культуры и быта народа от религиозных верований до хозяйственной деятельности. Это время, когда оживают полузабытые мифологические представления и культы.Календарно-праздничная традиция трансформируется в зависимости от социально-экономических, политических, социокультурных условий. Без сомнения можно утверждать, что кризисы, длительные войны, катастрофическое для народа массовое выселение ("махаджирство" ХIХ в. – прим.), колонизация, коллективизация, атеизм советского периода привели к упрощению, обеднению культуры праздника, иногда настолько, что в некоторых случаях остались лишь фрагменты празднества. К тому же, к сожалению, календарные обычаи и обряды абхазов принадлежат к числу недостаточно изученных разделов этнографии.Как бы то ни было, благодаря традиционализму и консерватизму, характерным абхазской культуре, до наших дней дошли архаичные ритуально-обрядовые практики, имеющие тысячелетнюю историю, подобные Ажьырныхуа. И сегодня он открывает зимний цикл традиционной семейно-родовой, календарной обрядности абхазов. Этот праздник отмечается в ночь с 13 на 14 января, то есть 1 января по старому стилю (по юлианскому календарю, замененному на григорианский календарь в 1918 году).Если в семье есть кузня как святилище и ее главные атрибуты (наковальня, молот и щипцы), то моление чаще всего проводят в специальные дни (ажьирамшы) – в основном в понедельник и четверг, хотя бывают и исключения. Например, фамилия Кварацхелиа в селе Дурипш проводит в среду, у некоторых бывает и в пятницу и в другие дни. Часто встречающиеся несовпадения и отсутствие полного единообразия этого обряда связаны как с семейной историей (как они стали "данниками" кузни – прим.), так и с семейным характером самого ритуала.Если же говорить в целом о Новом годе, то в ходе исторического развития и дата Нового года, и формы праздничной обрядности абхазов не оставались неизменными.С наступлением весны начинался новый хозяйственный год, и к этому времени проводились все обрядовые действия, связанные с заботой о плодородии, размножении скота, благополучии людей.Что же касается моления Ажьырныхуа (или часто называемое Хячхуама - в бзыбской Абхазии), о котором мы говорим сегодня, связано с семидольным божеством культа кузни и кузнечного ремесла Шьашвы ("Шьашәы-абжьныха"(семь святынь), "Шьашәы-ахьаҳду"(золотой владыка ), и относится больше к периоду зимнего солнцестояния.То есть, если цикл молений не менее древнего семидольного божества Аитар завершается к весеннему солнцестоянию, то моление семиликому божеству Шьашвы, по всей видимости, было связано с зимним солнцестоянием. В канун Нового года по лунному календарю, "но многие в первый свой священный день, и то непременно под вечер", подчеркивает этнограф Н.С. Джанашиа.Любой праздник имеет свое священное время или делает это время таковым и требует соответствующего священного пространства. Хочется обратить внимание на важность календарной даты еще и потому, что последние несколько лет в передачах и публикациях (не научных! – прим.) ошибочно начали говорить, что моление Ажьырныхуа можно проводить в течение всего месяца, когда заблагорассудится. При этом ссылаясь на то, что сам месяц называется ажьырныхуа. Тогда по этой логике получается, что и другие календарные праздники абхазов Амшаԥы (Пасха), Нанҳәа, Жәабран можно проводить в любой день одноименного месяца.Уникальность праздника-моления Ажьырныхуа в том, что в отличие от подавляющего большинства наших традиционных ритуалов он связан с луной, а не с солнцем, хотя, как отмечалось выше, возможно, когда-то имел отношение и ко времени зимнего солнцестояния.О связи рассматриваемого абхазского праздника–молитвы с культом луны писал Н.Я. Марр: "…приходился или пригонялся к новолунию и начинался с восхождения луны. Шедшие на моление в кузню говорили: "Нас поведет луна в кузню". Моление должно было закончиться до захода нового, молодого месяца. Освещение луною считается благоприятным молению". Судя по материалам архива Н.Я. Марра, эти сведения о кузне были зафиксированы им в 1913 году во время поездки в Абхазию.Этнограф Г.Ф.Чурсин фиксирует в 1920-е годы в селе Ачандара, что у абхазов "годичное моление в кузнице устраивается с таким расчетом, чтобы закончить его до захода луны. И до сих пор, если не успевают провести при луне весь обряд (раз на раз не приходится – прим.), мы можем услышать от старших: "Амза хананамгеит" (Луна не довела нас).В своей замечательной статье, посвященной этой теме, историк Владислав Ардзинба подчеркивает, что время ритуала Ажьырныхуа по лунному календарю на абхазском звучит как "ашықәсеиҩшара" - "время деления года", "амш азҳара ианалаго" – "когда начинает расти день". По мифологическим представлениям абхазов, начало роста долготы дня 14 января связано с тем, что Господь мечет в море жар величиной с каменное лощило (лощило для проса – прим.). "Лаҳәарак иаҟароу аԥхарра Анцәа амшын иалаижьуеит", - пишет в своей рукописи В.Квициниа.В этой связи примечательно, что в 2018 году в селе Отхара Гудаутского района, в семье Бориса Айба мы зафиксировали уже редко встречаемую часть ритуального цикла Ажьырныхуа, ритуал, который проводится с утра в день моления и который так и называется "Апхынныхуа" (Аԥхынныҳәа), то есть летнее моление.Начиная с 1994 года, в Абхазии 14 января был официально отмечен в календаре как праздничный выходной день Ажьырныхуа, День обновления (сотворения) мира.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/traditsionnyy-religioznyy-prazdnik-abkhazov-azhyrnykhua-v-sele-mgudzyrkhua-1043599030.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220114/etnolog-shamba-ob-azhyrnykhua-praktikuyuschie-obryady-kotorye-mnogogo-stoyat--1037134290.html

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