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Учения НАТО Steadfast Dart-25: дамоклов дротик над Молдовой

Учения НАТО Steadfast Dart-25: дамоклов дротик над Молдовой

Sputnik Абхазия

Девять стран НАТО 13 января – 26 февраля проводят учения Steadfast Dart-25 для проверки способности к оперативному развертыванию сил на восточном фланге – в... 15.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-15T09:00+0300

2025-01-15T09:00+0300

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Поистине "сон разума рождает чудовищ", пишет военный обозреватель Александр Хроленко. "Крупнейшие в 2025 году" маневры проходят на территории Румынии, Болгарии, Греции с участием около десяти тысяч военнослужащих сухопутных, военно-воздушных, военно-морских и специальных сил альянса.К решению задач в непосредственной близости от российского Крыма привлечены 17 единиц ВМС – десантные корабли, фрегаты, корабли противоминной обороны, эсминцы и подводные лодки, более 20 самолетов и 1500 единиц военной техники – танки, ракетные системы и самоходные артиллерийские установки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Учения Steadfast Dart-25 возглавляет британское командование, склонное к антироссийскому неистовству и безрассудным решениям.Легенда и "система координат" учений Steadfast Dart-25 полностью соответствуют стратегической концепции НАТО, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Неслучайно кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску серьезно обеспокоен присутствием, масштабом и предназначением военных баз США и НАТО в стране, которая становится плацдармом для войны с РФ. С другой стороны, начальник румынского генштаба Георгицэ Влад обеспокоен лишь неготовностью Румынии к войне с Россией и считает необходимым срочно исправить эту ситуацию.Активная мышиная возня альянса в Причерноморье не обещает странам Восточной Европы ничего хорошего. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня заявил о намерении США вывести из строя газопровод "Турецкий поток" – Вашингтон "дает добро на осуществление террористических мероприятий". Мы помним, что своеобразным итогом балтийских учений НАТО "Северное побережье" в сентябре 2022 года стал подрыв газопровода "Северный поток".Москва внимательно наблюдает за активностью натовских "дротиков" вблизи российских границ. Вероятный прямой военный конфликт России со странами НАТО наверняка окажется не таким продолжительным и гуманным, как СВО на Украине.Три ступени к Апокалипсису"Дамоклов дротик" в равной степени угрожает и восточноевропейскими странам альянса, и де-юре нейтральной Молдове, которая все глубже вовлекается в дела НАТО. Системная дестабилизация региона осуществляется по отработанной Западом трехэтапной схеме, это хорошо видно на примерах причерноморских государств – Румынии, Молдовы, Украины, Грузии.Под надуманным предлогом российской, иранской, китайской или иной угрозы в подопытных странах насаждается система "оборонительных" учений НАТО с привлечением иностранных войск и "аборигенов", а также стратегических бомбардировщиков ВВС США. Далее на колонизируемой территории появляется натовское оружие, строятся постоянные военные базы Пентагона, где разворачиваются и сосредоточиваются американские войска. На завершающем этапе, для начала вооруженного конфликта в регионе достаточно "критической массы" военного присутствия НАТО, любой провокации или искры голословных обвинений – "сепаратизма" или обрыва коммуникационных кабелей.Грузия и Украина в разное время "как по нотам" прошли все три этапа дестабилизации. Соседние Румыния и Молдова еще на пути к войне, однако прогноз неутешительный. Заместитель генсека НАТО румынский гражданин Мирча Джоанэ ранее заявил: "Статус нейтралитета не означает, что Молдова не может работать вместе с НАТО. Наоборот, НАТО наращивает политическую и практическую поддержку Молдовы, поддерживает политические намерения присоединиться к Западу, а также укрепить государственную устойчивость". Как правило, поддержка альянса – это история "данайцев, дары приносящих".США и НАТО отводят Румынии и Молдове в "международном разделении труда" роль антироссийского плацдарма, и расходного материала в войне с РФ. Кишинев с 2018 года приобретает натовское оружие, хотя большинство населения республики всегда выступало против вступления в альянс. Оружейные поставки, серийные учения спецназа Молдовы, Румынии, США на румынской территории, в районе Предяле, и на молдавском полигоне Бульбоака, в непосредственной близости от Приднестровья и в 380 километрах от российского Крыма – не просто угрожают масштабным конфликтом всему региону, системно готовят и формируют перспективный ТВД.Согласно военному соглашению Молдовы с Румынией от 2013 года, на территории РМ могут бессрочно находиться румынские войска. Договор создал основу для обмена военной информацией, организации совместных учений, создания совместного командования, контроля над воздушным пространством, совместных миротворческих операций. В ситуации инсценированных "беспорядков" – вспоминаем серию диверсий в Приднестровье весной 2022 года – нейтральная по конституции Молдова может оказаться "под управлением" НАТО. Бухарест с начала 2000-х годов стремится "поглотить" Молдову, стереть границы РМ, установленные по итогам Второй мировой, и мешают экспансии лишь российские миротворцы в Приднестровье.С другой стороны, крупнейшие авиабазы Кымпия-Турзий, Михай Когэлничану и ракетная база США Девеселу в Румынии стали приоритетными целями для ответного удара России в определенной ядерной доктриной РФ ситуации. Вспоминаем беспрецедентное развертывание в Румынии 30 июля 2024 года бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США, это стратегическая угроза России.История учит: там, где Пентагон и НАТО начинают активно защищать мир и порядок, всегда начинаются войны и другие бедствия – Вьетнам, Ирак, Югославия, Афганистан, Ливия, Сирия. Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску и другие трезвомыслящие политики в Бухаресте начали осознавать все более апокалиптическую реальность "забот" США и альянса. К сожалению, этого нельзя сказать о властях Молдовы.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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россия, украина, нато, мнение, авторы, колумнисты