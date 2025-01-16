https://sputnik-abkhazia.ru/20250116/dva-uchastka-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-prezidenta-abkhazii-otkroyut-v-rossii-1053414829.html

Два участка для голосования на выборах президента Абхазии откроют в России

Два участка для голосования на выборах президента Абхазии откроют в России

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 янв - Sputnik. На территории России будут открыты два участка для голосования на выборах президента Абхазии — в Москве и Черкесске. Об этом Sputnik... 16.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-16T17:00+0300

2025-01-16T17:00+0300

2025-01-16T18:09+0300

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. На территории России будут открыты два участка для голосования на выборах президента Абхазии — в Москве и Черкесске. Об этом Sputnik сообщил председатель ЦИК Дмитрий Маршан. Утверждены составы избирательных комиссий, которые будут работать в Черкесске и Москве. На территории России во время последних выборов президента Абхазии в голосовании приняло участие около тысячи человек.На заседании 16 января ЦИК также утвердил открытие на территории Турции в городе Сакарья избирательного участка. Маршан также отметил, что на выборах не будут использоваться открепительные талоны. "Многие злоупотребляли этим правом, и граждане, которые голосовали по месту прописки, брали открепительные талоны и по ним тоже голосовали. Чтобы избежать этот процесс, люди будут голосовать только по месту прописки", — объяснил председатель ЦИК. Маршан добавил, что если у граждан не указана прописка в паспорте, то они могут обратиться в ЦИК, им будет выдан документ, дающий право голосовать на том участке, который они укажут в заявлении. При этом в каждом паспорте будет проставляться штамп, свидетельствующий о том, что избиратель проголосовал. По словам главы ЦИК, сейчас Центральная избирательная комиссия доукомплектовывает избирательные комиссии. "Потому что участковые и окружные комиссии были сформированы три года назад, они избираются на пять лет. Но некоторые по собственному желанию из участка вышли и мы стараемся их доукомплектовать, чтобы состав комиссии был окончательно сформирован. Когда мы будем финансово готовы, будем обеспечивать их урнами. Затем будут приведены в порядок участки, созданы кабины для голосования. Бюллетени мы выдадим за день до голосования", - подчеркнул Маршан.Досрочные выборы главы государства пройдут 15 февраля. ЦИК зарегистрированы кандидаты в президенты — Бадра Гунба, Роберт Аршба, Адгур Ардзинба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241129/tsik-abkhazii-utverdil-kalendarnyy-plan-po-podgotovke-i-provedeniyu-vyborov-prezidenta-1053015374.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250116/tsik-abkhazii-zaregistriroval-pyatogo-kandidata-na-vyborakh-prezidenta--1053414605.html

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