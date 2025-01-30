https://sputnik-abkhazia.ru/20250130/anapa-v-mazute--turisty-v-sukhume-mozhet-li-politika-pomeshat-naplyvu-gostey-1053556261.html

Анапа в мазуте – туристы в Сухуме: может ли политика помешать наплыву гостей

Анапа в мазуте – туристы в Сухуме: может ли политика помешать наплыву гостей

Sputnik Абхазия

Экологическое бедствие в Керченском проливе может привести к росту турпотока в Абхазию 30.01.2025, Sputnik Абхазия

2025-01-30T19:08+0300

2025-01-30T19:08+0300

2025-01-30T19:09+0300

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отдых в абхазии

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Одна из ключевых отраслей абхазской экономики – туризм – во многом зависит от российских путешественников. На фоне разлива мазута в Керченском проливе курорты республики могут привлечь еще больше туристов в грядущий сезон.Как на данной перспективе может отразиться политическая ситуация в стране – разбирался Sputnik.Sputnik, Михаил ВоробьевРоссийские туристы — основа турпотокаАбхазия давно зарекомендовала себя как одно из самых популярных направлений отдыха для россиян благодаря географической близости, мягкому климату и доступности.Популярность направления объясняется несколькими факторами.Во-вторых, туристы ценят уникальные природные красоты, а также культурное и историческое наследие республики.По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2024 году Абхазию посетили 1,5 млн туристов из РФ.В 2025 году планировалось повысить число приезжающих россиян до 1,7 млн, отметил в беседе с корреспондентом Sputnik директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец."То есть, на каждого местного жителя приходится 6-7 российских туристов, которые приезжают туда ежегодно. Это очень много, это очень большие деньги", - подчеркнул он.В среднем один россиянин, оплачивая проживание, питание и экскурсии, оставляет в республике около 50 тыс. рублей, рассказал корреспонденту Sputnik вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, порядка 98% туристов в Абхазии – россияне.Не упустить шансВ декабре 2024 года в Керченском проливе произошла экологическая катастрофа: в результате аварии на танкерах в море попало около 4 тыс. тонн мазута. Это привело к загрязнению побережья части Краснодарского края, включая Анапу. Для многих российских туристов, привыкших отдыхать на черноморском побережье, это стало поводом задуматься о смене направления.Путешественникам, которые теперь в Анапу не поедут, Сочи не по карману (стоимость отдыха выше на 30%), они выберут Крым, Туапсинский район, Дагестан или Абхазию, пояснил Алексан Мкртчян.При этом политическая и экономическая стабильность в республике — важный фактор, который будет способствовать увеличению потока туристов и обеспечению жителей заработком.По данным АТОР, ноябрьские события в Абхазии заставили туристов пересматривать долгосрочные планы. Так, 15-17 ноября 2024 года объем отказов от туров вырос в три раза в сравнении с показатели предыдущей недели. Как отмечали в Ассоциации, у отдельных туроператоров до 95% отмен бронирований пришлись именно на летний период."Таким образом, агрегированная статистика туроператоров может свидетельствовать, что, несмотря на отсутствие очевидных угроз для путешественников в текущий момент, туристы из России пересмотрят планы на отдых в Абхазии, если ситуация в регионе не будет стабилизирована", - отмечали в АТОР."Туристы хотят отдохнуть в спокойной атмосфере и с электричеством в отеле. События прошлого года показывают серьезное снижение турпотока, если эти проблемы не решены", - поделился с корреспондентом Sputnik вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.Если экономический кризис в Абхазии продолжится, большого потока туристов (а тем более его роста) ожидать не стоит, потому что сидеть без электричества российские туристы не захотят, считает Алексей Зубец.Возможности развитияТуристическая отрасль – основной бюджетообразующий сектор экономики Абхазии, приносящий до трети налоговых поступлений прямым или косвенным образом, отмечал в минувшем году министр туризма Теймураз Хишба.Львиная доля этих средств поступает от россиян. Они идут на развитие инфраструктуры, оплату труда в гостиничном и ресторанном бизнесе."Если бы российскому крупному бизнесу, в том числе строительному, удалось зайти на территорию Абхазии, там появились бы многочисленные курортные комплексы, и турпотоки кратно увеличились бы по сравнению с тем, что есть сейчас. Это принесло бы казне Абхазии дополнительные деньги", - заключил Алексей Зубец.Найти формы взаимовыгодного бизнеса как для российской, так и для абхазской стороны - вполне реально, ведь все заинтересованы в росте турпотока и новых отелях, поскольку это путь к благосостоянию в республике, заключил Сергей Ромашкин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/turbaza-bartsits-i-gabuniya-o-populyarizatsii-otdykha-v-abkhazii-1053473721.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250127/vzaimnyy-interes-osaulenko-ob-otdykhe-v-abkhazii-sootnoshenii-tseny-i-kachestva-1053490862.html

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