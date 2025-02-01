https://sputnik-abkhazia.ru/20250201/kirienko-vstretilsya-s-glavoy-minzdrava-abkhazii-1053579115.html

Кириенко и Бутба обсудили сотрудничество в области здравоохранения

Кириенко и Бутба обсудили сотрудничество в области здравоохранения

Sputnik Абхазия

Российская сторона готова оказать содействие системе здравоохранения Абхазии, в том числе в рамках консультирования со специалистами из РФ. 01.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-01T22:15+0300

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СУХУМ, 1 фев - Sputnik. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в рамках своего рабочего визита в Абхазию встретился с главой Министерства здравоохранения республики Эдуардом Бутба.Глава ведомства рассказал, что пациентам с проблемами с сердцем часто приходится выезжать за пределы Абхазии для получения высокотехнологичной помощи, из-за чего в экстренных случаях они теряют драгоценное время.По его словам, ежегодно с этой проблемой сталкивается около 750 жителей республики.В ходе диалога стороны обсудили возможность оказания поддержки в этом вопросе со стороны РФ. Как отметил представитель российской стороны, Россия поможет Минздраву Абхазии с покупкой оборудования для коронарографии стоимостью в 100 миллионов рублей.Строительство больницыПервый замруководителя администрации президента РФ также осмотрел строящуюся Республиканскую детскую больницу в Сухуме.Стройку приостановили из-за нехватки финансирования. Кириенко отметил важность объекта и пообещал решить проблему, а абхазская сторона взяла на себя обязательство сдать объект в 2026 году."Я точно понимаю, что на уменьшении детской смертности и заболеваемости детей, а значит на спасении жизни это скажется абсолютно точно", — подчеркнул он.Больница строится в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы. Ее сметная стоимость после пересчета составит 800 миллионов рублей.Консультации со специалистами из РФКириенко также выразил мнение о том, что в Абхазии нужно создать полноценный ситуационный центр для видеоконсультаций с российскими врачами. По его словам, эта методика уже показала свою эффективность в России.Он также рассказал, что абхазские врачи обратились к нему с просьбой об организации диспансеризации детей из отдаленных сел.Российский Минздрав готов в этом помочь, не нужно даже ждать завершения строительства Республиканской детской больницы, заявил Кириенко.

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политика, сергей кириенко, россия, абхазия, общество, здравоохранение