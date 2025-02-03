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Ветерану Великой Отечественной Евдокии Котляровой исполнилось 95 лет
Ветерану Великой Отечественной Евдокии Котляровой исполнилось 95 лет
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Ветерану Великой Отечественной войны Евдокии Котляровой, которая уже более 80 лет живет в Гагре, исполнилось 95 лет. 03.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Ветерану Великой Отечественной войны Евдокии Котляровой, которая уже более 80 лет живет в Гагре, исполнилось 95 лет. С юбилеем ее поздравили представители Дома Москвы в Сухуме и Посольства России в Абхазии. Евдокия Котлярова помогала Красной армии передавать сообщения партизанам из оккупированного фашистами села в Воронежской области. Летом 1941 года из Гагры ее отправили погостить у дедушки в Воронежской области. Еще совсем юная Евдокия была вынуждена находиться на захваченной врагами территории и лишь надеяться на то, что ей удастся избежать страшной участи.По рассказу пенсионерки, ее дед был рыбаком. Он помогал доставлять записки партизанам – цеплял записки на крючок удочки и перебрасывал по другую сторону реки.В интервью Sputnik в прошлом году ветеран поделилась своими воспоминаниями о войне.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/strashno-vspominat-evdokiya-kotlyarova-rasskazala-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-1051013756.html
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абхазия, вов, 80-летие победы в великой отечественной войне, ветераны
абхазия, вов, 80-летие победы в великой отечественной войне, ветераны
Ветерану Великой Отечественной Евдокии Котляровой исполнилось 95 лет
15:30 03.02.2025 (обновлено: 15:58 03.02.2025)
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Ветерану Великой Отечественной войны Евдокии Котляровой, которая уже более 80 лет живет в Гагре, исполнилось 95 лет.
С юбилеем ее поздравили представители Дома Москвы в Сухуме и Посольства России в Абхазии.
"Ваши подвиги во время Великой Отечественной войны и самоотверженное служение Родине навсегда останутся в наших сердцах", — говорится в поздравлении.
Евдокия Котлярова помогала Красной армии передавать сообщения партизанам из оккупированного фашистами села в Воронежской области.
Летом 1941 года из Гагры ее отправили погостить у дедушки в Воронежской области. Еще совсем юная Евдокия была вынуждена находиться на захваченной врагами территории и лишь надеяться на то, что ей удастся избежать страшной участи.
По рассказу пенсионерки, ее дед был рыбаком. Он помогал доставлять записки партизанам – цеплял записки на крючок удочки и перебрасывал по другую сторону реки.
В интервью Sputnik в прошлом году ветеран поделилась
своими воспоминаниями о войне.