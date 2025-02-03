https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/veteranu-velikoy-otechestvennoy-evdokie-kotlyarovoy-ispolnilos-95-let-1053597993.html

Ветерану Великой Отечественной Евдокии Котляровой исполнилось 95 лет

Ветерану Великой Отечественной Евдокии Котляровой исполнилось 95 лет

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Ветерану Великой Отечественной войны Евдокии Котляровой, которая уже более 80 лет живет в Гагре, исполнилось 95 лет. 03.02.2025, Sputnik Абхазия

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2025-02-03T15:58+0300

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абхазия

вов

80-летие победы в великой отечественной войне

ветераны

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СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Ветерану Великой Отечественной войны Евдокии Котляровой, которая уже более 80 лет живет в Гагре, исполнилось 95 лет. С юбилеем ее поздравили представители Дома Москвы в Сухуме и Посольства России в Абхазии. Евдокия Котлярова помогала Красной армии передавать сообщения партизанам из оккупированного фашистами села в Воронежской области. Летом 1941 года из Гагры ее отправили погостить у дедушки в Воронежской области. Еще совсем юная Евдокия была вынуждена находиться на захваченной врагами территории и лишь надеяться на то, что ей удастся избежать страшной участи.По рассказу пенсионерки, ее дед был рыбаком. Он помогал доставлять записки партизанам – цеплял записки на крючок удочки и перебрасывал по другую сторону реки.В интервью Sputnik в прошлом году ветеран поделилась своими воспоминаниями о войне.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/strashno-vspominat-evdokiya-kotlyarova-rasskazala-o-velikoy-otechestvennoy-voyne-1051013756.html

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