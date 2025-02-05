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Делегация Минздрава России изучила организацию кардиологической помощи в Абхазии
Делегация Минздрава России изучила организацию кардиологической помощи в Абхазии
Sputnik Абхазия
Договоренность о покупке оборудования для коронарографии стоимостью около 100 миллионов рублей была достигнута в ходе визита в Абхазию первого замруководителя... 05.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Делегация Минздрава России во главе с гендиректором Национального медцентра кардиологии имени Чазова Сергеем Бойцовым ознакомилась с организацией медпомощи в Абхазии, сообщает агентство "Апсныпресс".В Республиканской больнице они осмотрели приемное, кардиологическое и терапевтическое отделения, отделения сосудистой хирургии, реанимации и анестезиологии. Кроме того, глава Минздрава Эдуард Бутба и Сергей Бойцов ознакомились с работой врачей в сухумской горбольнице №2. "Одной из наших главных задач было оценить возможности дальнейшего развития системы оказания помощи при сердечно-сосудистой заболеваниях, включая острые инфаркты миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения, развития сердечно-сосудистой хирургии. Для этого требуются дополнительные решения, которые мы, собственно, сейчас и рассматривали. Мы уже имеем готовые предложения, которые планируются к реализации", — подытожил Бойцов.
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Делегация Минздрава России изучила организацию кардиологической помощи в Абхазии
Договоренность о покупке оборудования для коронарографии стоимостью около 100 миллионов рублей была достигнута в ходе визита в Абхазию первого замруководителя Администрации президента России Сергея Кириенко.
СУХУМ, 5 фев - Sputnik. Делегация Минздрава России во главе с гендиректором Национального медцентра кардиологии имени Чазова Сергеем Бойцовым ознакомилась с организацией медпомощи в Абхазии, сообщает агентство "Апсныпресс".
В Республиканской больнице они осмотрели приемное, кардиологическое и терапевтическое отделения, отделения сосудистой хирургии, реанимации и анестезиологии.
Эксперты также осмотрели локацию для организации регионального сосудистого центра и установки ангиографа.
Кроме того, глава Минздрава Эдуард Бутба и Сергей Бойцов ознакомились с работой врачей в сухумской горбольнице №2.
"Одной из наших главных задач было оценить возможности дальнейшего развития системы оказания помощи при сердечно-сосудистой заболеваниях, включая острые инфаркты миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения, развития сердечно-сосудистой хирургии. Для этого требуются дополнительные решения, которые мы, собственно, сейчас и рассматривали. Мы уже имеем готовые предложения, которые планируются к реализации", — подытожил Бойцов.