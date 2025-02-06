https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/gunba-dogovorilsya-s-murashko-o-pomoschi-v-profilakticheskom-osmotre-detey-v-abkhazii-1053631604.html
Гунба договорился с Мурашко о помощи в профилактическом осмотре детей в Абхазии
Гунба договорился с Мурашко о помощи в профилактическом осмотре детей в Абхазии
Sputnik Абхазия
Во время встречи стороны особое внимание уделили помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 06.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-06T09:00+0300
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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Бадра Гунба договорился с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко о помощи Абхазии в профилактическом осмотре детей. При этом будет использоваться машина со специальным медоборудованием. Особое внимание на встрече абхазского политического деятеля с министром было уделено специализированной помощи жителям республики, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он отметил, что в Абхазии сегодня находится ведущий кардиолог, академик Бойцов, который уже изучил ситуацию на месте и подтверждает, что такое оборудование необходимо. Еще один важный формат взаимодействия с коллегами из Абхазии - это телемедицинские консультации. "Мы планируем также консультировать пациентов с тяжелой патологией, когда нужно провести какой-то консилиум с участием ведущих специалистов для того, чтобы пациент максимально получил тот объем помощи, который возможен для его спасения", — сообщил Михаил Мурашко. Бадра Гунба высоко оценил сотрудничество двух стран в сфере здравоохранения и выразил надежду на продолжение совместных программ. Он отметил, что все специалисты в Абхазии - выпускники российских медицинских вузов, что подтверждает их высокий уровень образования. "Мы опираемся на этих людей и уверены, что сможем сделать много хорошего для состояния граждан нашей страны – в том числе и для тех, кто посещает территорию Абхазии, для туристов, которые сталкиваются с теми или иными проблемами на территории Абхазии", — заверил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/delegatsiya-minzdrava-rossii-izuchila-organizatsiyu-kardiologicheskoy-pomoschi-v-abkhazii-1053630268.html
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Гунба договорился с Мурашко о помощи в профилактическом осмотре детей в Абхазии
Во время встречи стороны особое внимание уделили помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Бадра Гунба договорился с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко о помощи Абхазии в профилактическом осмотре детей.
При этом будет использоваться машина со специальным медоборудованием.
Особое внимание на встрече абхазского политического деятеля с министром было уделено специализированной помощи жителям республики, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"В Абхазию будет доставлен дорогостоящий прибор – ангиограф, который будет спасать жизни граждан с острыми инфарктами миокарда и рядом других заболеваний", — сообщил Михаил Мурашко.
Он отметил, что в Абхазии сегодня находится ведущий кардиолог, академик Бойцов, который уже изучил ситуацию на месте и подтверждает, что такое оборудование необходимо.
Еще один важный формат взаимодействия с коллегами из Абхазии - это телемедицинские консультации.
"Мы планируем также консультировать пациентов с тяжелой патологией, когда нужно провести какой-то консилиум с участием ведущих специалистов для того, чтобы пациент максимально получил тот объем помощи, который возможен для его спасения", — сообщил Михаил Мурашко.
Бадра Гунба высоко оценил сотрудничество двух стран в сфере здравоохранения и выразил надежду на продолжение совместных программ. Он отметил, что все специалисты в Абхазии - выпускники российских медицинских вузов, что подтверждает их высокий уровень образования.
"Мы опираемся на этих людей и уверены, что сможем сделать много хорошего для состояния граждан нашей страны – в том числе и для тех, кто посещает территорию Абхазии, для туристов, которые сталкиваются с теми или иными проблемами на территории Абхазии", — заверил он.