https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/gunba-dogovorilsya-s-murashko-o-pomoschi-v-profilakticheskom-osmotre-detey-v-abkhazii-1053631604.html

Гунба договорился с Мурашко о помощи в профилактическом осмотре детей в Абхазии

Гунба договорился с Мурашко о помощи в профилактическом осмотре детей в Абхазии

Sputnik Абхазия

Во время встречи стороны особое внимание уделили помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 06.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-06T09:00+0300

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СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Бадра Гунба договорился с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко о помощи Абхазии в профилактическом осмотре детей. При этом будет использоваться машина со специальным медоборудованием. Особое внимание на встрече абхазского политического деятеля с министром было уделено специализированной помощи жителям республики, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он отметил, что в Абхазии сегодня находится ведущий кардиолог, академик Бойцов, который уже изучил ситуацию на месте и подтверждает, что такое оборудование необходимо. Еще один важный формат взаимодействия с коллегами из Абхазии - это телемедицинские консультации. "Мы планируем также консультировать пациентов с тяжелой патологией, когда нужно провести какой-то консилиум с участием ведущих специалистов для того, чтобы пациент максимально получил тот объем помощи, который возможен для его спасения", — сообщил Михаил Мурашко. Бадра Гунба высоко оценил сотрудничество двух стран в сфере здравоохранения и выразил надежду на продолжение совместных программ. Он отметил, что все специалисты в Абхазии - выпускники российских медицинских вузов, что подтверждает их высокий уровень образования. "Мы опираемся на этих людей и уверены, что сможем сделать много хорошего для состояния граждан нашей страны – в том числе и для тех, кто посещает территорию Абхазии, для туристов, которые сталкиваются с теми или иными проблемами на территории Абхазии", — заверил он.

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