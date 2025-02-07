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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Социально-экономические решения на встрече Кириенко и Бганба в Сухуме не принимались
Социально-экономические решения на встрече Кириенко и Бганба в Сухуме не принимались
Sputnik Абхазия
Отмечается, что руководство России действительно оказывает искреннюю поддержку Абхазии и ее народу. 07.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Никаких решений во время протокольной встречи Сергея Кириенко в Сухуме с и.о. президента Абхазии Валерием Бганба не принималось, заявили ТАСС в аппарате первого замруководителя Администрации президента России.В аппарате отметили, что руководство России действительно оказывает искреннюю поддержку Республике Абхазия и ее народу.Кириенко 31 января провел в Сухуме рабочие встречи с исполняющим обязанности президента Абхазии Валерием Бганба и спикером Народного Собрания Абхазии Лашей Ашуба. Обе встречи прошли в Посольстве России в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/gvindzhiya-rasskazal-o-vizite-kirienko-i-razvitii-sotrudnichestva-s-rossiey-v-obrazovanii-1053630624.html
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абхазия, россия, сергей кириенко, валерий бганба, политика
абхазия, россия, сергей кириенко, валерий бганба, политика

Социально-экономические решения на встрече Кириенко и Бганба в Сухуме не принимались

12:03 07.02.2025 (обновлено: 13:00 07.02.2025)
© Sputnik / Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкРабочая поездка С. Кириенко в Абхазию.
Рабочая поездка С. Кириенко в Абхазию. - Sputnik Абхазия, 1920, 07.02.2025
© Sputnik / Пелагия Тихонова
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Отмечается, что руководство России действительно оказывает искреннюю поддержку Абхазии и ее народу.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Никаких решений во время протокольной встречи Сергея Кириенко в Сухуме с и.о. президента Абхазии Валерием Бганба не принималось, заявили ТАСС в аппарате первого замруководителя Администрации президента России.

"В частности, позитивно прошла протокольная встреча с и. о. президента Абхазии Валерием Бганба. Вместе с тем решения социального-экономического характера на ней не принимались и не обсуждались", – подчеркнул представитель аппарата Кириенко.

В аппарате отметили, что руководство России действительно оказывает искреннюю поддержку Республике Абхазия и ее народу.
Кириенко 31 января провел в Сухуме рабочие встречи с исполняющим обязанности президента Абхазии Валерием Бганба и спикером Народного Собрания Абхазии Лашей Ашуба. Обе встречи прошли в Посольстве России в Абхазии.
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