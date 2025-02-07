https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/kirienko-bganba-1053656068.html

Социально-экономические решения на встрече Кириенко и Бганба в Сухуме не принимались

Социально-экономические решения на встрече Кириенко и Бганба в Сухуме не принимались

Sputnik Абхазия

Отмечается, что руководство России действительно оказывает искреннюю поддержку Абхазии и ее народу. 07.02.2025, Sputnik Абхазия

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2025-02-07T13:00+0300

в абхазии

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россия

сергей кириенко

валерий бганба

политика

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Никаких решений во время протокольной встречи Сергея Кириенко в Сухуме с и.о. президента Абхазии Валерием Бганба не принималось, заявили ТАСС в аппарате первого замруководителя Администрации президента России.В аппарате отметили, что руководство России действительно оказывает искреннюю поддержку Республике Абхазия и ее народу.Кириенко 31 января провел в Сухуме рабочие встречи с исполняющим обязанности президента Абхазии Валерием Бганба и спикером Народного Собрания Абхазии Лашей Ашуба. Обе встречи прошли в Посольстве России в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/gvindzhiya-rasskazal-o-vizite-kirienko-i-razvitii-sotrudnichestva-s-rossiey-v-obrazovanii-1053630624.html

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абхазия, россия, сергей кириенко, валерий бганба, политика