https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/kirienko-bganba-1053656068.html
Социально-экономические решения на встрече Кириенко и Бганба в Сухуме не принимались
Социально-экономические решения на встрече Кириенко и Бганба в Сухуме не принимались
Sputnik Абхазия
Отмечается, что руководство России действительно оказывает искреннюю поддержку Абхазии и ее народу. 07.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-07T12:03+0300
2025-02-07T12:03+0300
2025-02-07T13:00+0300
в абхазии
абхазия
россия
сергей кириенко
валерий бганба
политика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/07/1053656285_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_244766d5ad6d88296e6355a5c8ba2e07.jpg
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Никаких решений во время протокольной встречи Сергея Кириенко в Сухуме с и.о. президента Абхазии Валерием Бганба не принималось, заявили ТАСС в аппарате первого замруководителя Администрации президента России.В аппарате отметили, что руководство России действительно оказывает искреннюю поддержку Республике Абхазия и ее народу.Кириенко 31 января провел в Сухуме рабочие встречи с исполняющим обязанности президента Абхазии Валерием Бганба и спикером Народного Собрания Абхазии Лашей Ашуба. Обе встречи прошли в Посольстве России в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/gvindzhiya-rasskazal-o-vizite-kirienko-i-razvitii-sotrudnichestva-s-rossiey-v-obrazovanii-1053630624.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/07/1053656285_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_64f8b4b1dd4180e636ae1f49a2cc210c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, сергей кириенко, валерий бганба, политика
абхазия, россия, сергей кириенко, валерий бганба, политика
Социально-экономические решения на встрече Кириенко и Бганба в Сухуме не принимались
12:03 07.02.2025 (обновлено: 13:00 07.02.2025)
Отмечается, что руководство России действительно оказывает искреннюю поддержку Абхазии и ее народу.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Никаких решений во время протокольной встречи Сергея Кириенко в Сухуме с и.о. президента Абхазии Валерием Бганба не принималось, заявили ТАСС в аппарате первого замруководителя Администрации президента России.
"В частности, позитивно прошла протокольная встреча с и. о. президента Абхазии Валерием Бганба. Вместе с тем решения социального-экономического характера на ней не принимались и не обсуждались", – подчеркнул представитель аппарата Кириенко.
В аппарате отметили, что руководство России действительно оказывает искреннюю поддержку Республике Абхазия и ее народу.
Кириенко 31 января провел
в Сухуме рабочие встречи с исполняющим обязанности президента Абхазии Валерием Бганба и спикером Народного Собрания Абхазии Лашей Ашуба. Обе встречи прошли в Посольстве России в Абхазии.