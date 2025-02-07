https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/mladentsa-s-patologiey-legkikh-vyvezli-iz-sukhuma-v-sochi-1053661440.html

Младенца с патологией легких вывезли из Сухума в Сочи

Младенца с патологией легких вывезли из Сухума в Сочи

Sputnik Абхазия

Патология у ребенка развилась внутриутробно и вызывает нарушения дыхания и метаболизма. 07.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-07T15:27+0300

2025-02-07T15:27+0300

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Российские медики эвакуировали в Сочи новорожденного из Абхазии, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.Мальчик родился 5 февраля в сухумском роддоме с патологией легких, развившейся внутриутробно. Анестезиолого-реанимационная бригада выехала за ним из Сочи по поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко. Эвакуация прошла успешно, ребенку оказывают всю необходимую помощь.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/reys-sukhum-moskva-1053660471.html

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