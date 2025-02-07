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Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят пациенты на лечение
Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят пациенты на лечение
Sputnik Абхазия
Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят на лечение пациенты для получения специализированной медицинской помощи, сообщил и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.
2025-02-07T14:54+0300
2025-02-07T14:54+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят на лечение пациенты для получения специализированной медицинской помощи, сообщил и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.Сопровождает их доктор из Чазовского центра. В московском аэропорту Внуково пациентов будут встречать кареты скорой помощи Центра медицины катастроф России.Эдуард Бутба выразил благодарность главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.Ранее сегодня состоялся тестовый полет из Москвы в восстановленный аэропорт Сухума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/delegatsiya-minzdrava-rossii-izuchila-organizatsiyu-kardiologicheskoy-pomoschi-v-abkhazii-1053630268.html
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Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят пациенты на лечение
14:54 07.02.2025 (обновлено: 15:37 07.02.2025)
В Москве пациентов будут встречать кареты скорой помощи Центра медицины катастроф России.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят на лечение пациенты для получения специализированной медицинской помощи, сообщил и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.
"Два пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым требуется обследование и высокотехнологическое оперативное вмешательство, летят в кардиологический центр имени академика Чазова. Один пациент летит в федеральный центр челюстно-лицевой хирургии", – подчеркнул Бутба.
Сопровождает их доктор из Чазовского центра. В московском аэропорту Внуково пациентов будут встречать кареты скорой помощи Центра медицины катастроф России.
Эдуард Бутба выразил благодарность главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.
Ранее сегодня состоялся
тестовый полет из Москвы в восстановленный аэропорт Сухума.