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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят пациенты на лечение
Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят пациенты на лечение
Sputnik Абхазия
Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят на лечение пациенты для получения специализированной медицинской помощи, сообщил и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.
2025-02-07T14:54+0300
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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят на лечение пациенты для получения специализированной медицинской помощи, сообщил и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.Сопровождает их доктор из Чазовского центра. В московском аэропорту Внуково пациентов будут встречать кареты скорой помощи Центра медицины катастроф России.Эдуард Бутба выразил благодарность главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.Ранее сегодня состоялся тестовый полет из Москвы в восстановленный аэропорт Сухума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/delegatsiya-minzdrava-rossii-izuchila-organizatsiyu-kardiologicheskoy-pomoschi-v-abkhazii-1053630268.html
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рейс сухум москва полет
рейс сухум москва полет

Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят пациенты на лечение

14:54 07.02.2025 (обновлено: 15:37 07.02.2025)
© Sputnik / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - Sputnik Абхазия, 1920, 07.02.2025
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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В Москве пациентов будут встречать кареты скорой помощи Центра медицины катастроф России.
СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят на лечение пациенты для получения специализированной медицинской помощи, сообщил и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.

"Два пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым требуется обследование и высокотехнологическое оперативное вмешательство, летят в кардиологический центр имени академика Чазова. Один пациент летит в федеральный центр челюстно-лицевой хирургии", – подчеркнул Бутба.

Сопровождает их доктор из Чазовского центра. В московском аэропорту Внуково пациентов будут встречать кареты скорой помощи Центра медицины катастроф России.
Эдуард Бутба выразил благодарность главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.
Ранее сегодня состоялся тестовый полет из Москвы в восстановленный аэропорт Сухума.
Делегация Минздрава России изучила организацию кардиологической помощи в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 05.02.2025
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Делегация Минздрава России изучила организацию кардиологической помощи в Абхазии
5 февраля, 22:26
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