https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/reys-sukhum-moskva-1053660471.html

Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят пациенты на лечение

Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят пациенты на лечение

Sputnik Абхазия

Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят на лечение пациенты для получения специализированной медицинской помощи, сообщил и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.

2025-02-07T14:54+0300

2025-02-07T14:54+0300

2025-02-07T15:37+0300

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. Обратным рейсом из Сухума в Москву улетят на лечение пациенты для получения специализированной медицинской помощи, сообщил и.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.Сопровождает их доктор из Чазовского центра. В московском аэропорту Внуково пациентов будут встречать кареты скорой помощи Центра медицины катастроф России.Эдуард Бутба выразил благодарность главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.Ранее сегодня состоялся тестовый полет из Москвы в восстановленный аэропорт Сухума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/delegatsiya-minzdrava-rossii-izuchila-organizatsiyu-kardiologicheskoy-pomoschi-v-abkhazii-1053630268.html

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