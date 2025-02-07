https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/sotrudniki-gtk-izyali-v-sukhume-90-apparatov-dlya-mayninga-1053657199.html

Сотрудники ГТК изъяли в Сухуме 90 аппаратов для майнинга

Сотрудники ГТК изъяли в Сухуме 90 аппаратов для майнинга

Sputnik Абхазия

Майнинг криптовалют в Абхазии запрещен из-за ветхости энергетической инфраструктуры страны и дефицита электроэнергии. 07.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-07T12:29+0300

2025-02-07T12:29+0300

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СУХУМ, 7 фев – Sputnik. 90 аппаратов для майнинга криптовалют изъяли в Сухуме сотрудники Государственного таможенного комитета, сообщает пресс-служба ГТК.Запрещенное к ввозу оборудование изъято, возбуждено дело об административном правонарушении. Запрет на майнинг в Абхазии был введен в 2020 году и не раз продлевался. 26 декабря 2024 года Кабмин продлил ограничения на ввоз и использование оборудования для майнинга до конца 2026 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250203/opershtab-po-borbe-s-nezakonnym-prisoedineniem-k-elektrosetyam-sozdali-v-sukhume-1053601109.html

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