https://sputnik-abkhazia.ru/20250210/lyubimets-publiki-zhizn-i-tvorchestvo-amirana-taniya-1053695511.html

Любимец публики: жизнь и творчество Амирана Тания

Любимец публики: жизнь и творчество Амирана Тания

Sputnik Абхазия

Ровно 90 лет назад, 10 февраля 1935 года, родился Народный артист Абхазии Амиран Тания. 10.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-10T14:20+0300

2025-02-10T14:20+0300

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Амиран Тания – обладатель редкого таланта артистической индивидуальности, будучи выдающимся актером театра и кино, был еще и блестящим певцом и танцором, выделялся на сцене мужественной, уверенной манерой, широтой и силой движений. Так описывают Народного артиста театральные критики.Асида Квициния, SputnikНародная артистка Абхазии Софа Агумаа была большим другом Амирана Тания. Их дружба началась в студенческие годы и продолжалась до конца жизни актера.Софа Агумаа и Амиран Тания познакомились на вступительных экзаменах в Тбилисский театральный институт. В тот год проходил новый набор молодых абхазских актеров, но количество поступающих было ограничено. Амирану Тания не повезло, абитуриентов оказалось больше, чем мест на факультете, и начинающему актеру пришлось вернуться в Абхазию. По счастливой случайности одна из поступивших студенток театрального института вышла замуж, освободив свое место на курсе, и тогда было принято решение зачислить Амирана. Он потерял один учебный год, но быстро набрал популярность среди студентов и преподавателей. Известность в театральном институте актеру принесла его первая роль в дипломной работе абхазского режиссера Нелли Эшба."Ему досталась роль Гудыма в пьесе по повести Дмитрия Гулиа "Призраки". Передать образ скупого, своенравного, злого и отягощенного жизненным опытом старика молодому студенту было сложно. Как вжиться в роль такого персонажа, когда ты так юн. Игра Амирана Тания вызвала восторг у всех, кто смотрел этот спектакль, он так точно смог передать образ старца и продемонстрировать свои театральные способности, будучи студентом первого курса. Долгое время весь театральный институт говорил о роли, исполненной Амираном, все преподаватели ставили нам в пример его персонажа", – вспоминает Народная артистка Абхазии Софа Агумаа.После окончания учебы Амиран становится актером Абхазского государственного драматического театра. Некоторые актеры подают большие надежды в студенческий период, но не могут реализоваться и найти себя после института. Амиран Тания студентом поднял планку в своем мастерстве, и с тех пор эта планка не опускалась. Талантливо исполняя маленькие и большие роли, он был разноплановым, глубоким актером и любимцем зрителей.Театральный критик Светлана Корсая, рассказывая о творчестве Амирана Тания, отмечает его комедийные роли в театре. По словам критика, зрителям он запомнился своими комедиями, но при этом в его репертуаре были глубоко трагичные персонажи. В театральной постановке по новелле Михи Лакрба "Гость" Амиран Тания исполнял главную роль отца. Его персонаж прятал убийцу своего сына."Амиран Тания передал смятение своего персонажа, его глубокую скорбь и трагедию. Наблюдая за игрой актера, становилось ясно, насколько глубокий и разноплановый Амиран Тания, и как талантлив он в работе. У него было особое отношение к ролям, он относился к игре в театре, как к самой значимой части своей жизни, мне кажется, театр и был его жизнью. Его поколению актеров свойственна была эта всеобъемлющая жажда игры на сцене. Он внес большой вклад в развитие и совершенствование Абхазского театра", – считает критик.Актеры Абхазского театра вспоминают своего коллегу и друга с большим теплом. Актер Кесоу Хагба познакомился с Амираном Тания, будучи студентом третьего курса Тбилисского театрального института. Амиран Тания в тот период уже получил популярность среди актеров и народную любовь, рассказывает Хагба."Наша группа привезла дипломный спектакль из грузинского Театрального института в Абхазский государственный театр. После спектакля он пригласил нас пообедать и пообщаться. Он был добрый и отзывчивый. Он поступал так со всеми, Амиран знал, что у молодых студентов не хватает денег, и старался деликатно, не задевая нашу гордость, угостить нас обедом. Так началась наша дружба. И мне посчастливилось не раз играть с ним в одном спектакле. Ему легко удавались все роли, но, на мой взгляд, самой выдающейся ролью Амирана была роль Шаруана в фильме "Белый Башлык". Он великолепно передал образ своего героя, этой игрой в фильме он продемонстрировал свое мастерство, актерское искусство. Образы его героев оставались в памяти, от его игры веяло особой энергетикой, он был любим зрителем, до зависти популярен", – рассказывает Хагба.Закулисные игрыЖизнь в театре сложная, там часто возникают споры и недопонимания. В 1985 году в Абхазском театре стали происходить перемены, и первые склоки коснулись Софы Агумаа и Амирана Тания. Актеры продолжали свою работу до начала Отечественной войны 1992-93 годов и еще несколько лет после."Ситуация в театре стала усложняться, мне пришлось его покинуть, а через некоторое время Амиран ушел следом за мной. Это был сильный удар для него, он долгое время переживал и не мог смириться, это отразилось на его здоровье", – рассказывает Софа Агумаа."Чарирама"После ухода из театра Софа Агумаа стала работать в Абхазской государственной филармонии. При филармонии был создан Театр сатиры и миниатюр "Чарирама". В театре играли Софа Агумаа, Амиран Тания, заслуженные артисты Абхазской АССР Сергей Сакания, Мажора Зухба и артист Вячеслав Аблотия."Детская шуточная абхазская песенка "Чарирама" стала названием Театра сатиры и миниатюр. За полтора года своего существования театр дал около 150 представлений, обслужив более ста тысяч зрителей. Популярность этого коллектива сейчас настолько широка, что он выступает только по коллективным заявкам зрителей". "Секрет популярности "Чарирама" в том, что многие темы, нашедшие отображение в сценках, интермедиях, драматических фельетонах и куплетах, решаются остро, злободневно, в духе той принципиальной борьбы, которая объявлена всем негативным явлениям в нашей республике. Разить не в бровь, а в глаз – таков девиз артистов молодого театра" – из газеты "Советская Абхазия"."Проект Чарирама стал отдушиной для Амирана, после ухода из театра мы не перестали играть и создавать новые проекты", – говорит Софа Агумаа.АнтрактВскоре после войны совместно с ректором АГУ Алеко Гварамия Софа Агумаа и Амиран Тания откроют при Абхазском государственном университете отделение "Актерское искусство", где они начнут готовить новое поколение абхазских артистов.Над послевоенными проектами Амиран Тания и Софа Агумаа работали бесплатно. Время было тяжелое, жители страны, погруженные в свои проблемы, отвлекались от повседневных забот. Детям того времени Амиран запомнился по короткометражным фильмам режиссера Амирана Гамгия. Их часто показывали по государственному телевидению, и они приобрели большую популярность. Фильмы ставили по пьесам Шалоди Аджинджал и Шоты Чкадуа."Отсутствие Амирана сильно на нас повлияло, говорят, незаменимых нет, я с этой фразой не согласна. Многие ждут появления такого профессионала и актера, как Амиран Тания, но идут годы, и нам по-прежнему его не хватает, научились справляться без него, но замены Амирану нет по сей день", – говорит Народная артистка Абхазии Агумаа.Амиран Тания сыграл более 30 ролей на сцене Абхазского театра. Как киноактер он снялся в 15 фильмах: "Белый башлык", "В ночь на новолуние", "Бархатный сезон", "Право на прыжок", "Сувенир" и других.В последние годы жизни он преподавал актерское мастерство студентам АГУ. Тания скончался 9 декабря 2001 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/ya---abkhazka-rodina-i-teatr-v-sudbe-nelli-eshba-1045369652.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241220/sykhaara-b-sofa-agumaa-otmechaet-yubiley-1053200791.html

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