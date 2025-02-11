https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/ardzinba-garantiynyy-fond-1053720706.html

Ардзинба считает, Абхазия должна создать гарантийный фонд для малого бизнеса

Ардзинба считает, Абхазия должна создать гарантийный фонд для малого бизнеса

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Абхазия должна создать гарантийный фонд для малого бизнеса минимум в 100 миллионов рублей, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба... 11.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-11T23:18+0300

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Абхазия должна создать гарантийный фонд для малого бизнеса минимум в 100 миллионов рублей, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба во время теледебатовПод гарантии денег фонда бизнес смог бы получать кредиты, пояснил он.Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят в прямом эфире Абхазского телевидения 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-fond-podderzhki-abkhaziya-1053644849.html

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