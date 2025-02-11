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https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/ardzinba-garantiynyy-fond-1053720706.html
Ардзинба считает, Абхазия должна создать гарантийный фонд для малого бизнеса
Ардзинба считает, Абхазия должна создать гарантийный фонд для малого бизнеса
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Абхазия должна создать гарантийный фонд для малого бизнеса минимум в 100 миллионов рублей, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба... 11.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Абхазия должна создать гарантийный фонд для малого бизнеса минимум в 100 миллионов рублей, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба во время теледебатовПод гарантии денег фонда бизнес смог бы получать кредиты, пояснил он.Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят в прямом эфире Абхазского телевидения 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-fond-podderzhki-abkhaziya-1053644849.html
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, экономика
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, экономика

Ардзинба считает, Абхазия должна создать гарантийный фонд для малого бизнеса

23:18 11.02.2025 (обновлено: 00:36 12.02.2025)
© screenshot из видео/Аҧсуа телехәаҧшраАдгур Ардзинба
Адгур Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 11.02.2025
© screenshot из видео/Аҧсуа телехәаҧшра
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Абхазия должна создать гарантийный фонд для малого бизнеса минимум в 100 миллионов рублей, заявил кандидат в президенты Адгур Ардзинба во время теледебатов
Под гарантии денег фонда бизнес смог бы получать кредиты, пояснил он.
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят в прямом эфире Абхазского телевидения 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - Sputnik Абхазия, 1920, 06.02.2025
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Новак: Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии
6 февраля, 18:35
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