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Нужно развивать туристическую индустрию – Аршба
Нужно развивать туристическую индустрию – Аршба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Сегодня российский турист в большом количестве едет в Абхазию, возникает возможность. Нужно развивать туристическую индустрию, заявил... 11.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-11T22:55+0300
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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Сегодня российский турист в большом количестве едет в Абхазию, возникает возможность. Нужно развивать туристическую индустрию, заявил Роберт Аршба на дебатах кандидатов в президенты.Ранее стало известно, что россияне совершили порядка 5,81 миллиона поездок в Абхазию в минувшем году. Республика уступила только Турции, куда было совершено 6,2 миллиона выездов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/kosilov-o-populyarnosti-abkhazii-dlya-turistov-bolshoy-plyus--sukhoputnaya-granitsa-s-rossiey---1053621338.html
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абхазия, туризм, россия, выборы президента абхазии - 2025
абхазия, туризм, россия, выборы президента абхазии - 2025
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Сегодня российский турист в большом количестве едет в Абхазию, возникает возможность. Нужно развивать туристическую индустрию, заявил Роберт Аршба на дебатах кандидатов в президенты.
Ранее стало известно, что россияне совершили
порядка 5,81 миллиона поездок в Абхазию в минувшем году. Республика уступила только Турции, куда было совершено 6,2 миллиона выездов.