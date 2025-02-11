https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/arshba-1053719608.html

Нужно развивать туристическую индустрию – Аршба

Нужно развивать туристическую индустрию – Аршба

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Сегодня российский турист в большом количестве едет в Абхазию, возникает возможность. Нужно развивать туристическую индустрию, заявил... 11.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-11T22:55+0300

2025-02-11T22:55+0300

2025-02-11T22:58+0300

в абхазии

абхазия

туризм

россия

выборы президента абхазии - 2025

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/0b/1053719166_0:0:1071:602_1920x0_80_0_0_b7dddacaad1ee0de9a742281fbf1d548.png

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Сегодня российский турист в большом количестве едет в Абхазию, возникает возможность. Нужно развивать туристическую индустрию, заявил Роберт Аршба на дебатах кандидатов в президенты.Ранее стало известно, что россияне совершили порядка 5,81 миллиона поездок в Абхазию в минувшем году. Республика уступила только Турции, куда было совершено 6,2 миллиона выездов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250205/kosilov-o-populyarnosti-abkhazii-dlya-turistov-bolshoy-plyus--sukhoputnaya-granitsa-s-rossiey---1053621338.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, туризм, россия, выборы президента абхазии - 2025