https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/biznes-kompleks-mer--gunba-1053720830.html
Для поддержки малого и среднего бизнеса нужен комплекс мер – Гунба
Для поддержки малого и среднего бизнеса нужен комплекс мер – Гунба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Для поддержки малого и среднего бизнеса нужен комплекс мер, так как предприниматели формируют львиную долю доходов нашего бюджета... 11.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-11T23:25+0300
2025-02-11T23:25+0300
2025-02-12T00:35+0300
в абхазии
абхазия
выборы президента абхазии - 2025
бизнес
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0f/1037594433_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_84431c58b78a950078a05106ddb4bf70.jpg
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Для поддержки малого и среднего бизнеса нужен комплекс мер, так как предприниматели формируют львиную долю доходов нашего бюджета, заявил кандидат в президенты Бадра Гунба во время телевизионных дебатов.За 3,5 года 200 миллионов направлено на поддержку бизнеса. Расширение этой программы — важное направление.С российскими коллегами договорились о создании фонда поддержки бизнеса Абхазии в 100 миллионов рублей.В Парламент внесен закон "О малом предпринимательстве", призванный создать комфортные условия бизнесу.Также важно, чтобы фискальные органы проводили меньше проверок.Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят в прямом эфире Абхазского телевидения 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-fond-podderzhki-abkhaziya-1053644849.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0f/1037594433_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_940260be602e3a6087e9a20cccb3b8a4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, бизнес, экономика
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, бизнес, экономика
СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Для поддержки малого и среднего бизнеса нужен комплекс мер, так как предприниматели формируют львиную долю доходов нашего бюджета, заявил кандидат в президенты Бадра Гунба во время телевизионных дебатов.
По его словам, уже более 400 организаций подали заявки на упрощенное налогообложение, которое введено законопроектом, принятым в 2021 году.
За 3,5 года 200 миллионов направлено на поддержку бизнеса. Расширение этой программы — важное направление.
С российскими коллегами договорились о создании фонда поддержки бизнеса Абхазии в 100 миллионов рублей.
В Парламент внесен закон "О малом предпринимательстве", призванный создать комфортные условия бизнесу.
Также важно, чтобы фискальные органы проводили меньше проверок.
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят
в прямом эфире Абхазского телевидения 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.