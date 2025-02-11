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Для поддержки малого и среднего бизнеса нужен комплекс мер – Гунба

Для поддержки малого и среднего бизнеса нужен комплекс мер – Гунба

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Для поддержки малого и среднего бизнеса нужен комплекс мер, так как предприниматели формируют львиную долю доходов нашего бюджета... 11.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Для поддержки малого и среднего бизнеса нужен комплекс мер, так как предприниматели формируют львиную долю доходов нашего бюджета, заявил кандидат в президенты Бадра Гунба во время телевизионных дебатов.За 3,5 года 200 миллионов направлено на поддержку бизнеса. Расширение этой программы — важное направление.С российскими коллегами договорились о создании фонда поддержки бизнеса Абхазии в 100 миллионов рублей.В Парламент внесен закон "О малом предпринимательстве", призванный создать комфортные условия бизнесу.Также важно, чтобы фискальные органы проводили меньше проверок.Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят в прямом эфире Абхазского телевидения 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-fond-podderzhki-abkhaziya-1053644849.html

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