https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/desyatietazhnyy-monolit-novaya-gostinitsa-poyavitsya-v-pitsunde-blagodarya-rossiyskomu-kreditu-1053646294.html

Десятиэтажный монолит: новая гостиница появится в Пицунде благодаря российскому кредиту

Десятиэтажный монолит: новая гостиница появится в Пицунде благодаря российскому кредиту

Sputnik Абхазия

Десятиэтажную гостиницу Silver Beach в Пицунде строят за счет средств российской программы льготного кредитования. 11.02.2025, Sputnik Абхазия

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О том, когда гостиница начнет принимать постояльцев, сколько рабочих мест будет создано после ее запуска и какие современные технологии применяются строительстве, читайте в материале Sputnik.Sputnik, Бадри ЕсиаваСтройка и потенциалСтроительство гостиницы в десять этажей на улице Гочуа при въезде в Пицунду началось в июле 2024 года.Проект осуществляется за счет средств российской программы льготного кредитования и собственных средств владельцев объекта.Кредит российского банка составляет 500 миллионов рублей, это 80% от общей стоимости объекта, рассказал инженер-строитель Беслан Шларба.На территории гостиницы площадью 2400 квадратных метров также будут расположены бассейн и зоны отдыха для постояльцев, в самом здании, на цокольном этаже, будут хамам и баня. Объект рассчитан на 112 номеров и сможет единовременно принять до 300 человек. Запуск гостиницы позволит создать 55 рабочих мест.Шларба подчеркнул, что при строительстве используют современные технологии, некоторые из которых впервые применяются в Абхазии."В частности, мы отошли от ванной сварки и использовали обжимные муфты. Это ускоряет процесс строительства и делает конструкцию каркаса более жесткой, прочной и практичной. Объемно-планировочным нашим решением стало строительство железобетонной монолитной плиты, пересекающейся с железобетонными балками, на которые опираются колонны и пилоны, здание усилено диафрагмами жесткости", – поделился деталями Шларба.Прочность и развитие туризмаШларба также подчеркнул, что в работе задействовано 15 строителей, как жителей Абхазии, так и иностранцев, а также три инженера, чей общий стаж работы превышает сто лет.Для ускорения работ и минимизации расходов планируется установить подъемный кран и оборудование для изготовления бетона и его подачи на высоту 40 метров. Сейчас для устойчивости крана подготавливают бетонную "подушку"."Если на строительство такого здания обычно уходит около двух лет, то в нашем случае мы поднимем каркас за 12-13 месяцев. На это нам понадобится около трех тысяч кубов бетона и 500 тонн арматуры", – сказал он.По его словам, еще до начала строительства провели все необходимые инженерно-геологические изыскания. Специалисты послойно изучили состав почвы и не нашли причин для того, чтобы не рекомендовать возведение такого крупного объекта в этом месте.Что касается прочности здания, добавил Шларба, то оно выдержит землетрясение в девять баллов."Даже при девяти баллах здание не разрушится, но уже не будет пригодно к использованию", – сказал он.Беслан Шларба обратил внимание на то, что в последние годы, в частности, в Пицунде, строится много объектов размещения, и это непременно позитивно влияет на развитие туризма."Спрос определяет предложение. Поток туристов растет, и строительство гостиниц многократно увеличивается из года в год. Такого рода инвестиции – это локомотив, который продвигает не только нашу экономику, но и увеличивает материальное благосостояние граждан", – уверен он.По программе льготного кредитования на 2022-2024 годы заключено девять договоров. Общая стоимость инвестпроектов — 8,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда заемных средств. Планируется, что это поможет создать более 400 рабочих мест.

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