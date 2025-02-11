Десятиэтажный монолит: новая гостиница появится в Пицунде благодаря российскому кредиту
11:40 11.02.2025 (обновлено: 12:05 11.02.2025)
© SputnikСтроительство гостиницы Сильвер бич в Пицунде
© Sputnik
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Десятиэтажную гостиницу Silver Beach в Пицунде строят за счет средств российской программы льготного кредитования.
О том, когда гостиница начнет принимать постояльцев, сколько рабочих мест будет создано после ее запуска и какие современные технологии применяются строительстве, читайте в материале Sputnik.
Sputnik, Бадри Есиава
Стройка и потенциал
Строительство гостиницы в десять этажей на улице Гочуа при въезде в Пицунду началось в июле 2024 года.
Проект осуществляется за счет средств российской программы льготного кредитования и собственных средств владельцев объекта.
Кредит российского банка составляет 500 миллионов рублей, это 80% от общей стоимости объекта, рассказал инженер-строитель Беслан Шларба.
"Мы планируем завершить работы в 2026 году. Чуть больше года у нас уйдет на возведение каркаса здания, и, соответственно, меньше года нам понадобится на отделочные работы", – добавил он.
На территории гостиницы площадью 2400 квадратных метров также будут расположены бассейн и зоны отдыха для постояльцев, в самом здании, на цокольном этаже, будут хамам и баня. Объект рассчитан на 112 номеров и сможет единовременно принять до 300 человек. Запуск гостиницы позволит создать 55 рабочих мест.
© Sputnik
Строительство гостиницы Silver Beach в Пицунде
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© Sputnik
Строительство гостиницы Silver Beach в Пицунде
© Sputnik
Строительство гостиницы Silver Beach в Пицунде
2/3
© Sputnik
Строительство гостиницы Silver Beach в Пицунде
© Sputnik
Строительство гостиницы Silver Beach в Пицунде
3/3
© Sputnik
Строительство гостиницы Silver Beach в Пицунде
1/3
© Sputnik
Строительство гостиницы Silver Beach в Пицунде
2/3
© Sputnik
Строительство гостиницы Silver Beach в Пицунде
3/3
© Sputnik
Строительство гостиницы Silver Beach в Пицунде
Шларба подчеркнул, что при строительстве используют современные технологии, некоторые из которых впервые применяются в Абхазии.
"В частности, мы отошли от ванной сварки и использовали обжимные муфты. Это ускоряет процесс строительства и делает конструкцию каркаса более жесткой, прочной и практичной. Объемно-планировочным нашим решением стало строительство железобетонной монолитной плиты, пересекающейся с железобетонными балками, на которые опираются колонны и пилоны, здание усилено диафрагмами жесткости", – поделился деталями Шларба.
Прочность и развитие туризма
Шларба также подчеркнул, что в работе задействовано 15 строителей, как жителей Абхазии, так и иностранцев, а также три инженера, чей общий стаж работы превышает сто лет.
Для ускорения работ и минимизации расходов планируется установить подъемный кран и оборудование для изготовления бетона и его подачи на высоту 40 метров. Сейчас для устойчивости крана подготавливают бетонную "подушку".
"Если на строительство такого здания обычно уходит около двух лет, то в нашем случае мы поднимем каркас за 12-13 месяцев. На это нам понадобится около трех тысяч кубов бетона и 500 тонн арматуры", – сказал он.
По его словам, еще до начала строительства провели все необходимые инженерно-геологические изыскания. Специалисты послойно изучили состав почвы и не нашли причин для того, чтобы не рекомендовать возведение такого крупного объекта в этом месте.
Что касается прочности здания, добавил Шларба, то оно выдержит землетрясение в девять баллов.
"Даже при девяти баллах здание не разрушится, но уже не будет пригодно к использованию", – сказал он.
Беслан Шларба обратил внимание на то, что в последние годы, в частности, в Пицунде, строится много объектов размещения, и это непременно позитивно влияет на развитие туризма.
© Foto / Беслан Шларба
Макет гостиницы Silver Beach в Пицунде
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© Foto / Беслан Шларба
Макет гостиницы Silver Beach в Пицунде
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© Foto / Беслан Шларба
Макет гостиницы Silver Beach в Пицунде
"Спрос определяет предложение. Поток туристов растет, и строительство гостиниц многократно увеличивается из года в год. Такого рода инвестиции – это локомотив, который продвигает не только нашу экономику, но и увеличивает материальное благосостояние граждан", – уверен он.
По программе льготного кредитования на 2022-2024 годы заключено девять договоров. Общая стоимость инвестпроектов — 8,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда заемных средств. Планируется, что это поможет создать более 400 рабочих мест.