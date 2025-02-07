https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/badra-gunba-1053664918.html

С чем вернулся Бадра Гунба из Москвы: главное

С чем вернулся Бадра Гунба из Москвы: главное

Sputnik Абхазия

С чем вернулся Бадра Гунба из Москвы? Ответ на этот и другие вопросы политик дал сам на пресс-конференции в аэропорту.

2025-02-07T17:49+0300

2025-02-07T17:49+0300

2025-02-07T18:00+0300

в абхазии

абхазия

политика

москва

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С чем вернулся Бадра Гунба из Москвы? Ответ на этот и другие вопросы политик дал сам на пресс-конференции в аэропорту.SputnikТак политик отреагировал на обвинения в том, что его поездка в Москву и встречи с российским руководством были якобы неуместны. Бадра Гунба подчеркнул, что никто из российских коллег не агитировал и не принимал участие во внутренних вопросах Абхазии.Также Гунба обсуждал с российским руководством вопрос инвестсоглашения.По его словам, Москва согласилась с тем, что в таком виде соглашение не может быть принято. При этом Бадра Гунба выразил надежду, что две страны найдут механизмы равноправного взаимодействия с учетом интересов граждан Абхазии, абхазского бизнеса и российских инвесторов.Также в Москве удалось решить два важнейших вопроса: перетока электричества и зарплат бюджетникам. После встречи с главой Минфина РФ Силуановым на счета министерства финансов Абхазии были зачислены более 340 млн рублей - для выплаты пенсий и зарплат бюджетникам. А уже с сегодняшнего дня Россия нарастила переток электроэнергии до объёма, достаточного для покрытия нужд республики и отмены веерных отключений.Такой результат достигнут по итогам встречи Гунба с вице-премьером РФ Александром Новаком и с замминистра энергетики Евгением Грабчаком.Есть хорошие новости и для абхазской молодёжи: республика в дальнейшем сможет привлекать талантливых молодых людей на ключевые посты госслужбы. Это станет возможным при реализации в Абхазии проекта наподобие "Лидеров России", созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.Но главной целью поездки в Москву была встреча с абхазскими студентами,"Большое количество наших студентов обучаются в Российской Федерации, это те люди, возвращение которых мы ждём. Мы надеемся, что тот опыт, образование и практику, которые они получают в России, они обязательно используют во благо нашей страны", — пояснил политик.Не обошли и вопрос медицины. Удалось договориться, что Россия передаст Абхазии аппарат для помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — ангиограф. Также Москва поможет организовать в школах Абхазии добровольную диспансеризацию детей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/shurgalin-gunba-1053659979.html

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