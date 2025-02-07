С чем вернулся Бадра Гунба из Москвы: главное
17:49 07.02.2025 (обновлено: 18:00 07.02.2025)
© Sputnik / Леон Адлейба Сухумский Аэропорт
© Sputnik / Леон Адлейба
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С чем вернулся Бадра Гунба из Москвы? Ответ на этот и другие вопросы политик дал сам на пресс-конференции в аэропорту.
Sputnik
"Для меня очень важно, где бы я ни находился, чем бы я ни занимался, в каком бы статусе ни был, отстаивать позицию нашей страны. Учитывая наши доверительные, дружеские отношения с руководителями ведомств России, я использовал эту возможность для улучшения жизни наших граждан. Я уверен, что каждый, кто имеет такую возможность, должен использовать ее на благо нашей Родины".
Так политик отреагировал на обвинения в том, что его поездка в Москву и встречи с российским руководством были якобы неуместны. Бадра Гунба подчеркнул, что никто из российских коллег не агитировал и не принимал участие во внутренних вопросах Абхазии.
"Руководители России проинформированы с кем они встречаются и в каком статусе находится человек. Эти встречи были направлены на решение острых задач, которые сегодня стоят перед нашей страной", - резюмировал он.
Также Гунба обсуждал с российским руководством вопрос инвестсоглашения.
"Коллеги в России услышали позицию", — заверил он.
По его словам, Москва согласилась с тем, что в таком виде соглашение не может быть принято. При этом Бадра Гунба выразил надежду, что две страны найдут механизмы равноправного взаимодействия с учетом интересов граждан Абхазии, абхазского бизнеса и российских инвесторов.
Также в Москве удалось решить два важнейших вопроса: перетока электричества и зарплат бюджетникам. После встречи с главой Минфина РФ Силуановым на счета министерства финансов Абхазии были зачислены более 340 млн рублей - для выплаты пенсий и зарплат бюджетникам. А уже с сегодняшнего дня Россия нарастила переток электроэнергии до объёма, достаточного для покрытия нужд республики и отмены веерных отключений.
Такой результат достигнут по итогам встречи Гунба с вице-премьером РФ Александром Новаком и с замминистра энергетики Евгением Грабчаком.
Есть хорошие новости и для абхазской молодёжи: республика в дальнейшем сможет привлекать талантливых молодых людей на ключевые посты госслужбы. Это станет возможным при реализации в Абхазии проекта наподобие "Лидеров России", созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.
"У меня есть ощущение, что мы сможем привлечь профессиональных людей в органы госслужбы. Я обращался к Сергею Кириенко с просьбой поделиться методикой, разработкой наших российских коллег, которые создали уникальный продукт. По сути, они создают на этой базе кадровый резерв своей страны. Со всех уголков, все молодые люди участвуют в этих конкурсах. И через участников конкурса отбираются на те или иные ключевые места", - отметил Бадра Гунба.
Но главной целью поездки в Москву была встреча с абхазскими студентами,
"Большое количество наших студентов обучаются в Российской Федерации, это те люди, возвращение которых мы ждём. Мы надеемся, что тот опыт, образование и практику, которые они получают в России, они обязательно используют во благо нашей страны", — пояснил политик.
Не обошли и вопрос медицины. Удалось договориться, что Россия передаст Абхазии аппарат для помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — ангиограф. Также Москва поможет организовать в школах Абхазии добровольную диспансеризацию детей.
"Профилактика болезней в рамках диспансеризации — это важная задача для сохранения жизней и здоровья молодых граждан Абхазии. И она будет масштабной — во всех школьных учреждениях нашей страны", — пояснил Бадра Гунба.