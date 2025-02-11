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"Подобные острые вопросы надо решать на референдуме": Гунба об инвестсоглашении

"Подобные острые вопросы надо решать на референдуме": Гунба об инвестсоглашении

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Подобные острые вопросы, как инвестиционное соглашение, надо решать на референдуме, заявил кандидат в президенты Бадра Гунба в ходе... 11.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Подобные острые вопросы, как инвестиционное соглашение, надо решать на референдуме, заявил кандидат в президенты Бадра Гунба в ходе теледебатов."Мое мнение не должно разниться с мнением народа. Если наше общество считает, что такого рода соглашения (инвестсоглашение - прим. ред.) угрожают стране, то я не пытаюсь навязывать такие решения. Подобные острые вопросы надо решать на референдуме", — заявил он в ходе теледебатов."Что касается российских коллег, то да, я с ними общался и довел до них опасения нашего общества. Я убежден, что они это услышали и после этого сделали заявления”, – сказал Гунба.Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят в прямом эфире "Абхазского телевидения" 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-abkhaziya-investsoglasheniya-1053643648.html

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