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Гунба призвал обновить методику обучения абхазскому языку
Гунба призвал обновить методику обучения абхазскому языку
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Методика обучения абхазскому языку устарела, необходимо ее обновить, заявил кандидат в президенты Бадра Гунба в ходе теледебатов. 12.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-12T00:13+0300
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в абхазии
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абхазский язык
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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Методика обучения абхазскому языку устарела, необходимо ее обновить, заявил кандидат в президенты Бадра Гунба в ходе теледебатов.Он напомнил, что обучение в школах на абхазском языке ведется только до 4 класса, а далее, до 11 класса, на русском языке. Также проблема в том, что абхазский язык сегодня не успевает за развитием технологий."Делопроизводство необходимо перевести на абхазский язык. Я, будучи министром культуры, документацию вел на абхазском языке. В случае моего избрания обещаю расширить употребление абхазского языка в своей деятельности", — добавил он.Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят в прямом эфире Абхазского телевидения 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/utverzhdena-tselevaya-programma-reshenie-aktualnykh-voprosov-abkhazovedeniya-i-kavkazovedeniya-1051650805.html
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абхазия, выборы президента абхазии - 2025, абхазский язык
абхазия, выборы президента абхазии - 2025, абхазский язык
СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Методика обучения абхазскому языку устарела, необходимо ее обновить, заявил кандидат в президенты Бадра Гунба в ходе теледебатов.
Он напомнил, что обучение в школах на абхазском языке ведется только до 4 класса, а далее, до 11 класса, на русском языке. Также проблема в том, что абхазский язык сегодня не успевает за развитием технологий.
"Делопроизводство необходимо перевести на абхазский язык. Я, будучи министром культуры, документацию вел на абхазском языке. В случае моего избрания обещаю расширить употребление абхазского языка в своей деятельности", — добавил он.
Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят
в прямом эфире Абхазского телевидения 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.