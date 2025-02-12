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Гунба призвал обновить методику обучения абхазскому языку

Гунба призвал обновить методику обучения абхазскому языку

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Методика обучения абхазскому языку устарела, необходимо ее обновить, заявил кандидат в президенты Бадра Гунба в ходе теледебатов. 12.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 фев – Sputnik. Методика обучения абхазскому языку устарела, необходимо ее обновить, заявил кандидат в президенты Бадра Гунба в ходе теледебатов.Он напомнил, что обучение в школах на абхазском языке ведется только до 4 класса, а далее, до 11 класса, на русском языке. Также проблема в том, что абхазский язык сегодня не успевает за развитием технологий."Делопроизводство необходимо перевести на абхазский язык. Я, будучи министром культуры, документацию вел на абхазском языке. В случае моего избрания обещаю расширить употребление абхазского языка в своей деятельности", — добавил он.Дебаты кандидатов в президенты Абхазии проходят в прямом эфире Абхазского телевидения 11 февраля. В них принимают участие все пять кандидатов – Бадра Гунба, Адгур Хурхумал, Адгур Ардзинба, Роберт Аршба и Олег Барциц.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/utverzhdena-tselevaya-programma-reshenie-aktualnykh-voprosov-abkhazovedeniya-i-kavkazovedeniya-1051650805.html

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