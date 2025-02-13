https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/perekhodit-ili-net-v-chem-preimuschestva-uproschennoy-sistemy-nalogooblozheniya-1053704780.html

Переходить или нет: в чем преимущества упрощенной системы налогообложения

Переходить или нет: в чем преимущества упрощенной системы налогообложения

Sputnik Абхазия

C 1 января в Абхазии вступил в силу закон "Об упрощенной системе налогообложения", который был принят Парламентом в окончательном чтении в октябре 2024 года. 13.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-13T20:00+0300

2025-02-13T20:00+0300

2025-02-13T21:26+0300

в абхазии

абхазия

экономика

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/01/1038912444_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_4dc0f22cfe6cd8acc735ecb5c7a17ea1.jpg

Закон направлен на снижение налогового бремени для малого и среднего бизнеса, упрощение процедуры налогообложения и предоставления отчетности. Такие меры, по мнению разработчиков, должны создать благоприятные условия для развития предпринимательства в стране.Предприниматели, которые перейдут на новую форму налогообложения, будут освобождены от налогов на прибыль, добавленную стоимость, имущество организаций, от подоходного налога с доходов индивидуальных предпринимателей.Асмат Цвижба, SputnikВсе намного прощеПо словам предпринимателя, директора компании "Консультант" Олега Басария, до введения "упрощенки" в Абхазии действовала общая система налогообложения и специальный налог.Общая система состояла из налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и имущество.Спецналог – это специальный налог с предприятий, учреждений и организаций для финансовой поддержки важнейших отраслей экономики государства. По абхазскому законодательству, плательщики этого вида налога – юридические лица – освобождаются от уплаты налога на прибыль предприятий и организаций, НДС, налога на имущество предприятий и страховых взносов, платежей во внебюджетные социальные фонды.Индивидуальные предприниматели, на которых распространяется спецналог, не оплачивают подоходный налог с физических лиц, НДС, страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды республики.Спецналог зависит от конкретного вида деятельности, за которые платится фиксированная ставка.Как объяснил предприниматель, новый вид налога "сделал все намного проще". Если раньше нужно было отдельно определять каждую сумму, которая подлежит уплате – НДС, налог на прибыль, подоходный налог, налог на имущество, то сейчас налог накладывается на весь доход юрлица.Переход на новую систему налогообложения для предпринимателей добровольный, но есть условия – годовой доход компании не должен превышать 40 миллионов рублей, а работать в ней должно не более 15 сотрудников.По словам Басария, упрощенная система налогообложения станет выгодной для небольшого бизнеса, у которого нет возможности содержать штат бухгалтеров и юристов. В случае с "упрощенкой", нужно будет просто определить общую сумму, которая поступила на счет и вычесть из нее 6%.Басария отметил, что между предпринимателями и налоговой часто возникают споры о правильности начисления НДС и подоходного налога и принятии их к зачету. Иногда споры перерастают в длительные судебные разбирательства. "Упрощенная система практически исключает возможность различного толкования – есть оборот, с него удерживается 6%, и все. Это удобно, и система прозрачная, открытая. Налоговым органам легко контролировать ситуацию", – рассказал он.Выгодно, но не всемТем не менее упрощенная система подойдет не всем. Невыгодной она будет для тех, кто сталкивается с системой многочисленных вычетов, объясняет Басария."Например, если какое-то юрлицо завозит товар, оно уплачивает НДС. Потом товар реализовывают, сумму, за которую купили товар, вычитают из прибыли, ввозной НДС перевыставляют покупателям (включают в стоимость - прим.) и так далее. В данном случае очень много вычетов. В результате у них в качестве чистой прибыли останется не такая большая сумма, и платить 6% со всего оборота им может быть невыгодно", –отметил предприниматель.Но не все так однозначно. Если юрлицо оказывает какой-то спектр услуг, и у него не уходит много денег на оплату НДС, транспортировку и прочие манипуляции, то для него упрощенная система может быть вполне выгодной.Предприниматель из Сухума, сдающий помещения в аренду, считает, что упрощенная система налогообложения выровняла существовавшую несправедливость. По его словам, именно в арендном бизнесе при выплате спецналога учитывалась лишь квадратура, а не локализация объекта."Условно говоря, если у вас сдаются в аренду сто "квадратов", скажем, от 50 рублей за "квадрат", то спецналог составляет 5000 рублей. Но дело в том, что эти квадраты на набережной можно сдать за 100 000 рублей, а в Старом поселке – за 20 000 и оба предпринимателя будут платить в месяц одинаковый налог. Сейчас это привязано к обороту – если человек сдает большое помещение, но за сравнительно небольшие деньги, он оплачивает 6% от суммы, которую зарабатывает", – объяснил он.Упрощенная система налогообложения значительно облегчает жизнь тем, кто делает расчеты самостоятельно, так как налоги можно оплачивать раз в квартал.Выпадения во благо начислениямБолее 400 абхазских предпринимателей уже подали заявки для перехода на упрощенную систему налогообложения. Это около 20% от общего числа тех, кто может попасть под "упрощенку".По мнению предпринимателя, на начальном этапе у государства не будет серьезных "выпадений" в поступлениях из-за новой системы. Однако в мировой практике в первые годы изменений в системе налогообложения действительно фиксировалось падение, которое затем сменялось ростом собираемости, так как налоги лучше администрировались, а пространства для махинаций практически не было.Первые выводы об успешности упрощенной системы налогообложения можно будет делать уже в конце 2025 года, подытожил Басария.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250123/nazvano-chislo-predprinimateley-zhelayuschikh-pereyti-na-uproschennuyu-sistemu-nalogooblazheniya-1053478494.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250207/dokhod-gosudarstva-kak-rabotaet-nalogovaya-sistema-abkhazii-1053614154.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, экономика, новости