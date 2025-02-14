https://sputnik-abkhazia.ru/20250214/krasnodarskiy-kray-ploschadka-abkhaziya-1053762417.html
Краснодарский край построит более 10 новых спортивных площадок в Абхазии
Краснодарский край построит более 10 новых спортивных площадок в Абхазии
Sputnik Абхазия
Специалисты уже приступили к работам в Очамчырском, Галском и Ткуарчалском районах. 14.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-14T13:09+0300
2025-02-14T13:09+0300
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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. 12 новых спортивных площадок появится в Абхазии при содействии Краснодарского края.С просьбой поддержать жителей республики к руководству Кубани обратился политик Бадра Гунба. Бригады специалистов уже приступили к работам в Очамчырском, Галском и Ткуарчалском районах."Строительство этих спортивных площадок — это не просто создание инфраструктуры, а инвестиция в гармоничное развитие молодого поколения Абхазии, в его физическое и духовное здоровье, в воспитание патриотизма и гражданской ответственности. Мы видим в этом неоценимый вклад в формирование здорового образа жизни и укрепление нашего общества", — подчеркнул член команды Гунба Беслан Бигвава.Ранее и.о. министра просвещения Абхазии Инал Габлия сообщил, что руководство Краснодарского края выделило средства на строительство новых спортплощадок для школ и молодежных центров.Одну такую площадку, построенную на территории школы в Приморском, во время рабочего визита посетил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.Напомним, Сергей Кириенко в ходе своего визита в Абхазию посетил школу №1 в селе Приморское Гудаутского района. Он осмотрел классы и спортплощадку, построенную при поддержке Адыгеи, а также подарил школе сертификат на новые компьютеры для компьютерного класса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/rossiya-peredala-abkhazii-20-novykh-shkolnykh-avtobusov-1053713899.html
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абхазия, краснодарский край, спортзалы
абхазия, краснодарский край, спортзалы
Краснодарский край построит более 10 новых спортивных площадок в Абхазии
Специалисты уже приступили к работам в Очамчырском, Галском и Ткуарчалском районах.
СУХУМ, 14 фев – Sputnik. 12 новых спортивных площадок появится в Абхазии при содействии Краснодарского края.
С просьбой поддержать жителей республики к руководству Кубани обратился политик Бадра Гунба. Бригады специалистов уже приступили к работам в Очамчырском, Галском и Ткуарчалском районах.
"Строительство этих спортивных площадок — это не просто создание инфраструктуры, а инвестиция в гармоничное развитие молодого поколения Абхазии, в его физическое и духовное здоровье, в воспитание патриотизма и гражданской ответственности. Мы видим в этом неоценимый вклад в формирование здорового образа жизни и укрепление нашего общества", — подчеркнул член команды Гунба Беслан Бигвава.
Ранее и.о. министра просвещения Абхазии Инал Габлия сообщил
, что руководство Краснодарского края выделило средства на строительство новых спортплощадок для школ и молодежных центров.
Одну такую площадку, построенную на территории школы в Приморском, во время рабочего визита посетил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
Напомним, Сергей Кириенко в ходе своего визита в Абхазию посетил
школу №1 в селе Приморское Гудаутского района. Он осмотрел классы и спортплощадку, построенную при поддержке Адыгеи, а также подарил школе сертификат на новые компьютеры для компьютерного класса.