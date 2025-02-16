https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/vezd-v-ritsinskiy-natspark-mogut-zakryt-iz-za-snegopada-1053810368.html

Въезд в Рицинский нацпарк могут закрыть из-за снегопада

Въезд в Рицинский нацпарк могут закрыть из-за снегопада

Sputnik Абхазия

По прогнозам метеорологов, сильные снегопады в горах и предгорных зонах Абхазии ожидаются 17-18 февраля 16.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-16T13:44+0300

2025-02-16T13:44+0300

2025-02-16T13:44+0300

в абхазии

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Въезд на территорию Рицинского парка могут закрыть на день из-за ожидаемых снегопадов, рассказал Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения."Сегодня утром начался снег, к обеду на Рице выпало около 15 сантиметров, на Ауадхаре примерно — 35-40 сантиметров. Техника уже проехала по дороге до озера и расчистила ее", — сообщил он.По прогнозам метеорологов, сильные снегопады в горах и предгорных зонах Абхазии ожидаются 17-18 февраля. Толщина снежного покрова в районе Рицы, может превысить отметку в метр. Также возможны случаи падения деревьев, веток и камней. В связи с этим, добавил Джергения, не исключено, что придется закрыть парк на день, так как техника не будет успевать расчищать дорогу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/trapsh-o-pogode-do-kontsa-fevralya-1053784496.html

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), погода в абхазии, новости