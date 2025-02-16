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Въезд в Рицинский нацпарк могут закрыть из-за снегопада
Въезд в Рицинский нацпарк могут закрыть из-за снегопада
Sputnik Абхазия
По прогнозам метеорологов, сильные снегопады в горах и предгорных зонах Абхазии ожидаются 17-18 февраля 16.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-16T13:44+0300
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СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Въезд на территорию Рицинского парка могут закрыть на день из-за ожидаемых снегопадов, рассказал Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения."Сегодня утром начался снег, к обеду на Рице выпало около 15 сантиметров, на Ауадхаре примерно — 35-40 сантиметров. Техника уже проехала по дороге до озера и расчистила ее", — сообщил он.По прогнозам метеорологов, сильные снегопады в горах и предгорных зонах Абхазии ожидаются 17-18 февраля. Толщина снежного покрова в районе Рицы, может превысить отметку в метр. Также возможны случаи падения деревьев, веток и камней. В связи с этим, добавил Джергения, не исключено, что придется закрыть парк на день, так как техника не будет успевать расчищать дорогу.
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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), погода в абхазии, новости
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), погода в абхазии, новости
Въезд в Рицинский нацпарк могут закрыть из-за снегопада
По прогнозам метеорологов, сильные снегопады в горах и предгорных зонах Абхазии ожидаются 17-18 февраля
СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Въезд на территорию Рицинского парка могут закрыть на день из-за ожидаемых снегопадов, рассказал Sputnik главный лесничий парка Тенгиз Джергения.
"Сегодня утром начался снег, к обеду на Рице выпало около 15 сантиметров, на Ауадхаре примерно — 35-40 сантиметров. Техника уже проехала по дороге до озера и расчистила ее", — сообщил он.
По прогнозам метеорологов, сильные снегопады в горах и предгорных зонах Абхазии ожидаются 17-18 февраля. Толщина снежного покрова в районе Рицы, может превысить отметку в метр. Также возможны случаи падения деревьев, веток и камней.
В связи с этим, добавил Джергения, не исключено, что придется закрыть парк на день, так как техника не будет успевать расчищать дорогу.