https://sputnik-abkhazia.ru/20250216/vtoroy-tur-prezidentskikh-vyborov-naznachen-na-1-marta-1053807590.html

Второй тур президентских выборов, предварительно, назначен на 1 марта

Второй тур президентских выборов, предварительно, назначен на 1 марта

Sputnik Абхазия

ЦИК озвучил предварительные итоги президентских выборов, первый тур которых прошел в субботу, 15 февраля. 16.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-16T12:29+0300

2025-02-16T12:29+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Второй тур президентских выборов в Абхазии, предварительно, назначен на 1 марта, сообщил ЦИК.Процентная явка составила почти 69%, это 99 тысяч человек по республике.В Москве и Черкесске приняло участие беспрецедентное количество – более 2600 и 1800 человек, соответственно.По удостоверениям на право голосования гражданам, у которых нет прописки, проголосовали 1730 человек. Они входят в дополнительный список, сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан.Предварительные итоги президентских выборов в республике:Голосование проходило на 152 участках в республике и двух участках за рубежом – в Москве и Черкесске.Избирательные участки открылись единовременно в 8:00. В списки для голосования были внесены 134 500 избирателей. По данным ЦИК, уже к 18:00 субботу по всей Абхазии проголосовали 55% избирателей – более 79 тысяч человек. Таким образом, выборы признаны состоявшимися. Мониторинг выборов осуществляли более 100 международных наблюдателей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250215/1053795696.html

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