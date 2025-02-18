https://sputnik-abkhazia.ru/20250218/tsentr-telemeditsinskikh-konsultatsiy-poyavitsya-pri-respublikanskoy-bolnitse-1053835625.html

Центр телемедицинских консультаций появится при Республиканской больнице

Центр телемедицинских консультаций появится при Республиканской больнице

Sputnik Абхазия

Появление центра позволит абхазским медикам оперативно консультироваться с ведущими российскими специалистами. 18.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-18T20:53+0300

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2025-02-18T20:53+0300

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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Центр телемедицинских консультаций появится при Республиканской больнице, сообщили в пресс-службе Минздрава Абхазии. По поручению министра здравоохранения РФ в Абхазию прибыл представитель Федерального центра медицины катастроф. Целью визита станет участие в организации телемедицинских консультаций. Тестовое включение системы состоится уже в ближайшее время. Развитие системы здравоохранения в Абхазии ранее обсуждали на встрече в Москве глава Минздрава России Михаил Мурашко и абхазский политик Бадра Гунба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250213/rossiya-peredala-abkhazii-mashiny-skoroy-pomoschi-i-peredvizhnoy-flyuorograf-1053741823.html

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