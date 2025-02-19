https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/gudauta-yaroslavskiy-rayon-1053842034.html

Главы Гудауты и Ярославского района России обсудили сотрудничество

Главы Гудауты и Ярославского района России обсудили сотрудничество

Sputnik Абхазия

Глава Гудаутского района Валерий Авидзба и глава Ярославского района Ярославской области Николай Золотников обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и совместные проекты, сообщили в пресс-службе администрации района.

2025-02-19T16:22+0300

2025-02-19T16:22+0300

2025-02-19T16:54+0300

в абхазии

абхазия

новости

россия

ярославская область

сотрудничество

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/13/1053841864_0:125:1280:845_1920x0_80_0_0_401e7f4a170e0eb9142402bd8ac49d35.jpg

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Глава Гудаутского района Валерий Авидзба и глава Ярославского района Ярославской области Николай Золотников обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и совместные проекты, сообщили в пресс-службе администрации района.В их числе - проведение телемоста 9 Мая и участие гудаутских школьников в проекте "Наши семейные книги памяти".Авидзба подчеркнул, что Россия многие годы оказывает поддержку Абхазии. Так, недавно школы района получили новые автобусы. Кроме того, скоро начнутся работы по реконструкции памятника погибшим в Великой Отечественной войне в парке имени Ленина.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/rossiya-peredala-abkhazii-20-novykh-shkolnykh-avtobusov-1053713899.html

абхазия

россия

ярославская область

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гудаута ярославский район россии сотрудничество