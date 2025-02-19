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Главы Гудауты и Ярославского района России обсудили сотрудничество
Главы Гудауты и Ярославского района России обсудили сотрудничество
Sputnik Абхазия
Глава Гудаутского района Валерий Авидзба и глава Ярославского района Ярославской области Николай Золотников обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и совместные проекты, сообщили в пресс-службе администрации района.
2025-02-19T16:22+0300
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СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Глава Гудаутского района Валерий Авидзба и глава Ярославского района Ярославской области Николай Золотников обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и совместные проекты, сообщили в пресс-службе администрации района.В их числе - проведение телемоста 9 Мая и участие гудаутских школьников в проекте "Наши семейные книги памяти".Авидзба подчеркнул, что Россия многие годы оказывает поддержку Абхазии. Так, недавно школы района получили новые автобусы. Кроме того, скоро начнутся работы по реконструкции памятника погибшим в Великой Отечественной войне в парке имени Ленина.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250211/rossiya-peredala-abkhazii-20-novykh-shkolnykh-avtobusov-1053713899.html
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гудаута ярославский район россии сотрудничество
гудаута ярославский район россии сотрудничество

Главы Гудауты и Ярославского района России обсудили сотрудничество

16:22 19.02.2025 (обновлено: 16:54 19.02.2025)
© пресс-служба администрации Гудаутского районаГлава Гудаутского района Валерий Авидзба и глава Ярославского района Ярославской области Николай Золотников.
Глава Гудаутского района Валерий Авидзба и глава Ярославского района Ярославской области Николай Золотников. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.02.2025
© пресс-служба администрации Гудаутского района
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Стороны обсудили проведение телемоста 9 Мая и участие гудаутских школьников в проекте "Наши семейные книги памяти".
СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Глава Гудаутского района Валерий Авидзба и глава Ярославского района Ярославской области Николай Золотников обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и совместные проекты, сообщили в пресс-службе администрации района.
В их числе - проведение телемоста 9 Мая и участие гудаутских школьников в проекте "Наши семейные книги памяти".
Авидзба подчеркнул, что Россия многие годы оказывает поддержку Абхазии. Так, недавно школы района получили новые автобусы. Кроме того, скоро начнутся работы по реконструкции памятника погибшим в Великой Отечественной войне в парке имени Ленина.
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