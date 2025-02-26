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Более 40 вызовов поступило в сухумскую скорую помощь за сутки
Более 40 вызовов поступило в сухумскую скорую помощь за сутки
Sputnik Абхазия
Несколько дней на побережье Абхазии наблюдаются сильные снегопады, из-за чего ситуация на дорогах осложнилась. 26.02.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 фев – Sputnik. 41 вызов поступил в сухумскую скорую помощь за минувшие сутки, сообщил Sputnik главврач скорой помощи Аслана Джопуа.Сухумский район обслуживается на двух полноприводных автомобилях с высокой проходимостью, а с работой в черте города, несмотря на снегопады и сложную ситуацию на дорогах, справляются и обычные кареты скорой. Аслан Джопуа объяснил, что во время дождей и снегопадов некоторые люди, например, гипертоники, начинают себя лучше чувствовать, и это влияет на сокращение числа обращений. При этом, по его словам, есть проблема с нехваткой кадров. Ежесуточно на дежурство заступают две или три бригады из двух фельдшеров и водителя, а раньше бригад было четыре, и при необходимости можно было экстренно собрать пятую. Но сейчас курортная сфера в Абхазии активно развивается, и многие работники уходят туда, где больше платят. Из-за этого специалистов не хватает как зимой, так и летом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250225/vtoroy-etap-dispanserizatsii-nachalsya-v-abkhazii-1053907920.html
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абхазия, новости, скорая помощь, здравоохранение
Более 40 вызовов поступило в сухумскую скорую помощь за сутки
12:17 26.02.2025 (обновлено: 13:01 26.02.2025)
Несколько дней на побережье Абхазии наблюдаются сильные снегопады, из-за чего ситуация на дорогах осложнилась.
СУХУМ, 26 фев – Sputnik. 41 вызов поступил в сухумскую скорую помощь за минувшие сутки, сообщил Sputnik главврач скорой помощи Аслана Джопуа.
Сухумский район обслуживается на двух полноприводных автомобилях с высокой проходимостью, а с работой в черте города, несмотря на снегопады и сложную ситуацию на дорогах, справляются и обычные кареты скорой.
"Работа ведется в штатном режиме. За истекшие сутки у нас был 41 вызов по Сухуму и Сухумскому району. Наблюдается небольшое снижение обращений. Обычно в сутки к нам поступает около 50 вызовов. Связываю я это с погодными условиями", — уточнил он.
Аслан Джопуа объяснил, что во время дождей и снегопадов некоторые люди, например, гипертоники, начинают себя лучше чувствовать, и это влияет на сокращение числа обращений.
При этом, по его словам, есть проблема с нехваткой кадров. Ежесуточно на дежурство заступают две или три бригады из двух фельдшеров и водителя, а раньше бригад было четыре, и при необходимости можно было экстренно собрать пятую. Но сейчас курортная сфера в Абхазии активно развивается, и многие работники уходят туда, где больше платят. Из-за этого специалистов не хватает как зимой, так и летом.