https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/mayning-ardzinba-1053955120.html

После легализации майнинга объем потребления электроэнергии увеличился на 50% - Ардзинба

После легализации майнинга объем потребления электроэнергии увеличился на 50% - Ардзинба

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Объем потребления электроэнергии в Абхазии в 2019 году составил 2 млрд кВт⋅ч, а после легализации майнинга объем потребления... 27.02.2025, Sputnik Абхазия

2025-02-27T22:41+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Объем потребления электроэнергии в Абхазии в 2019 году составил 2 млрд кВт⋅ч, а после легализации майнинга объем потребления увеличился на 50%, заявилкандидат в президенты Адгур Ардзинба ходе теледебатов."И в 2021 году объем потребления составил 2 млрд 900 млн кВт⋅ч. Дефицит увеличился", — заявил он.РФ ежегодно предоставляла Абхазии объем электроэнергии в рамках соцпакета, за что большое спасибо, заявил Ардзинба."Но когда РФ увидела, что дорожная карта по выходу из энергокризиса не работает, она перестала давать этот объем электроэнергии бесплатно".

https://sputnik-abkhazia.ru/20250224/ogranicheniya-na-postavku-elektroenergii-v-abkhaziyu-snyaty-1053900720.html

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