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МВД Абхазии: нападение на избирательный участок стало реакцией на первые итоги выборов
МВД Абхазии: нападение на избирательный участок стало реакцией на первые итоги выборов
Sputnik Абхазия
Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу.
2025-03-01T21:47+0300
2025-03-01T21:47+0300
2025-03-01T21:55+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм, сообщил РИА Новости источник в МВД республики.Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу.Собеседник агентства добавил, что речь идет уже о политическом терроризме.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/marshan-situatsiya-v-tsandrypshe-vzyata-pod-kontrol-1053987792.html
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нападение избирательный участок абхазия выборы президента 2025 год второй тур результаты
нападение избирательный участок абхазия выборы президента 2025 год второй тур результаты
МВД Абхазии: нападение на избирательный участок стало реакцией на первые итоги выборов
21:47 01.03.2025 (обновлено: 21:55 01.03.2025)
Отмечается, что вооруженное нападение на избирательный участок - это реакция оппозиции на первые данные о поражении на выборах.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм, сообщил РИА Новости источник в МВД республики.
Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили
, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу.
"Вооруженное нападение на избирательный участок и стрельба в сотрудников МВД — это реакция оппозиции на первые данные о поражении на выборах", — говорится в сообщении.
Собеседник агентства добавил, что речь идет уже о политическом терроризме.