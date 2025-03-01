https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/mvd-abkhazii-napadenie-1053989752.html

МВД Абхазии: нападение на избирательный участок стало реакцией на первые итоги выборов

МВД Абхазии: нападение на избирательный участок стало реакцией на первые итоги выборов

Sputnik Абхазия

Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 мск проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу.

2025-03-01T21:47+0300

2025-03-01T21:47+0300

2025-03-01T21:55+0300

в абхазии

абхазия

выборы президента абхазии - 2025

происшествия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/01/1053972997_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_afe95af79215d9a1c78aff5a1980aae7.jpg

СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Нападение на избирательный участок в Абхазии стало реакцией на первые результаты выборов, по сути это политический терроризм, сообщил РИА Новости источник в МВД республики.Ранее в пресс-службе МВД Абхазии сообщили, что неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии, где в воскресенье с 8.00 до 20.00 проходили выборы президента республики, повреждена избирательная урна, при попытке задержания полицией они открыли стрельбу.Собеседник агентства добавил, что речь идет уже о политическом терроризме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/marshan-situatsiya-v-tsandrypshe-vzyata-pod-kontrol-1053987792.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

нападение избирательный участок абхазия выборы президента 2025 год второй тур результаты