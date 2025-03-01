https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/tsik-abkhazii-1053987994.html
ЦИК Абхазии: около 70% избирателей проголосовало на выборах президента
ЦИК Абхазии: около 70% избирателей проголосовало на выборах президента
Sputnik Абхазия
На пост главы государства претендуют Бадра Гунба, набравший 46,38% в первом туре и его оппонент Адгур Ардзинба, получивший 36,92% голосов. Для победы во втором туре кандидат должен набрать 50% плюс один голос от общего числа действительных бюллетеней.
2025-03-01T21:12+0300
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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Около 70% избирателей проголосовало во втором туре президентских выборов по всей республике, это почти 100 тысяч человек, сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан.На участке в Москве свой голос отдали более трех тысяч избирателей, в Черкесске — около двух тысяч. Это больше, чем проголосовало в первом туре, отметил Маршан.Голосование проходило с 8:00 до 20:00 часов. В списки для голосования были внесены 134 500 избирателей. Голосование проходило на 152 участках в республике и двух участках за рубежом – в Москве и Черкесске. Необходимый порог явки в 25% для признания выборов во втором туре состоявшимися был преодолен к 15:00 - активность избирателей составляла 43%. Мониторинг выборов осуществляли около 120 международных наблюдателей из 35 стран.На пост главы государства претендуют Бадра Гунба, набравший 46,38% в первом туре и его оппонент Адгур Ардзинба, получивший 36,92% голосов. Для победы во втором туре кандидат должен набрать 50% плюс один голос от общего числа действительных бюллетеней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250301/golosovanie-vo-vtorom-ture-vyborov-prezidenta-abkhazii-zaversheno-1053984514.html
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абхазия выборы президента 2025 результаты
абхазия выборы президента 2025 результаты
ЦИК Абхазии: около 70% избирателей проголосовало на выборах президента
21:12 01.03.2025 (обновлено: 21:16 01.03.2025)
Во втором туре проголосовали около 100 тысяч человек.
СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Около 70% избирателей проголосовало во втором туре президентских выборов по всей республике, это почти 100 тысяч человек, сообщил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан.
На участке в Москве свой голос отдали более трех тысяч избирателей, в Черкесске — около двух тысяч. Это больше, чем проголосовало в первом туре, отметил Маршан.
Голосование проходило с 8:00 до 20:00 часов. В списки для голосования были внесены 134 500 избирателей. Голосование проходило на 152 участках в республике и двух участках за рубежом – в Москве и Черкесске.
Необходимый порог явки в 25% для признания выборов во втором туре состоявшимися был преодолен
к 15:00 - активность избирателей составляла 43%. Мониторинг выборов осуществляли около 120 международных наблюдателей из 35 стран.
На пост главы государства претендуют Бадра Гунба, набравший 46,38% в первом туре и его оппонент Адгур Ардзинба, получивший 36,92% голосов. Для победы во втором туре кандидат должен набрать 50% плюс один голос от общего числа действительных бюллетеней.